حازم إمام يوضح حقيقة مشكلة منصة تحليل الأداء قبل القمة.. والإعداد البدني السيء

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

الزمالك - حازم إمام

أوضح حازم إمام المدرب السابق للزمالك حقيقة مشكلة منصة تحليل الأداء التي انتهى الاشتراك فيها قبل مواجهة الأهلي كما ادعى يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وقال حازم إمام عبر قناة النهار: "لم تكن ملاعب التدريب سيئة كما قال يانيك فيريرا إذ تدربنا في الكلية الحربية منذ البداية ثم طلب قص عشب الملعب وخرجنا للتدريب في ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدنا بعد 15 يوما وكانت حالة الملعب أفضل مما طلب حتى".

وأضاف "حدث انقطاع بين مباراة الجونة والأهلي في الاشتراك الخاص بمنصة تحليل الأداء ولكن هذه ليست حجة فالجميع يعرف كيف يلعب الأهلي ولا تمثل أي عائق والمشكلة تمت حلها قبل مباراة الأهلي بيومين وعرفنا طريقة لعبه وكل المعلومات التي كنا نحتاجها".

أخبار متعلقة:
عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين قبل كأس الرابطة بعد التعادل أمام كايزر تشيفز.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة كوكا: هذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب فيريرا: تدريبات الزمالك كانت في ظروف صعبة وملعب سيئ

وواصل "لا يوجد أي مدرب عمل في الزمالك ورحل وتحدث عنه بشكل سيء، أيمن الرمادي عمل في الزمالك لمدة شهر ويتغنى بحب النادي حتى الآن".

وتابع "الفريق لم يتم إعداده بدنيا جيدا ولكن فيريرا لم يقتنع من الأساس بوجود هذه المشكلة، بعض اللاعبين تحدثوا معي عن هذه المشكلة بشأن انخفاض المعدل البدني في النصف الثاني من المباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون لم يتحدثوا معه بسبب شخصيته الصدامية مثل ما حدث مع سيف الدين الجزيري، وعندما تحدثت معه بشأن شكواهم قال لي إن هذه فلسفته التدريبية".

لمعرفة تصريحات فيريرا من هنا.

حازم إمام الزمالك يانيك فيريرا
نرشح لكم
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: صلاح ومرموش خارج ودية نيجيريا بنسبة 90% بيراميدز يكشف موعد عودة الشناوي من الإصابة "بحث إمكانية عودته إلى القاهرة".. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بنشرقي خبر في الجول - جهاز منتخب مصر الثاني مرشح لقيادة الاتحاد السكندري الأهلي يعلن تماثل الشناوي للشفاء ولحاقه بمعسكر منتخب مصر سبورت: مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبد الكريم منذ 3 أسابيع.. ومحاولة لاستعارته مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض برشلونة لضم عبد الكريم شفهي حتى الآن.. ومتابعة من الخطيب أشرف بن عياد: برشلونة بدأ التحرك من أجل ضم حمزة عبد الكريم
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: صلاح ومرموش خارج ودية نيجيريا بنسبة 90% ساعة | منتخب مصر
حازم إمام يوضح حقيقة مشكلة منصة تحليل الأداء قبل القمة.. والإعداد البدني السيء 2 ساعة | الدوري المصري
موقف صلاح ومرموش.. فيفا يبلغ الأندية بموعد ترك لاعبيهم لمنتخبات أمم إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس 2 ساعة | كأس العرب
لاوتارو: مشكلة مع كيفو؟ يعانقني كثيرا أكثر حتى من زوجتي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – مدرب فلسطين: أهدي الفوز على قطر للشهداء وللجرحى وللأسرى 3 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518286/حازم-إمام-يوضح-حقيقة-مشكلة-منصة-تحليل-الأداء-قبل-القمة-والإعداد-البدني-السيء