حازم إمام يوضح حقيقة مشكلة منصة تحليل الأداء قبل القمة.. والإعداد البدني السيء

أوضح حازم إمام المدرب السابق للزمالك حقيقة مشكلة منصة تحليل الأداء التي انتهى الاشتراك فيها قبل مواجهة الأهلي كما ادعى يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وقال حازم إمام عبر قناة النهار: "لم تكن ملاعب التدريب سيئة كما قال يانيك فيريرا إذ تدربنا في الكلية الحربية منذ البداية ثم طلب قص عشب الملعب وخرجنا للتدريب في ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدنا بعد 15 يوما وكانت حالة الملعب أفضل مما طلب حتى".

وأضاف "حدث انقطاع بين مباراة الجونة والأهلي في الاشتراك الخاص بمنصة تحليل الأداء ولكن هذه ليست حجة فالجميع يعرف كيف يلعب الأهلي ولا تمثل أي عائق والمشكلة تمت حلها قبل مباراة الأهلي بيومين وعرفنا طريقة لعبه وكل المعلومات التي كنا نحتاجها".

وواصل "لا يوجد أي مدرب عمل في الزمالك ورحل وتحدث عنه بشكل سيء، أيمن الرمادي عمل في الزمالك لمدة شهر ويتغنى بحب النادي حتى الآن".

وتابع "الفريق لم يتم إعداده بدنيا جيدا ولكن فيريرا لم يقتنع من الأساس بوجود هذه المشكلة، بعض اللاعبين تحدثوا معي عن هذه المشكلة بشأن انخفاض المعدل البدني في النصف الثاني من المباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون لم يتحدثوا معه بسبب شخصيته الصدامية مثل ما حدث مع سيف الدين الجزيري، وعندما تحدثت معه بشأن شكواهم قال لي إن هذه فلسفته التدريبية".

