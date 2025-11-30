فيريرا: لم ندرس الأهلي بسبب إنتهاء اشتراك برنامج التحليل.. وحضرت في أسوأ فترة بتاريخ الزمالك

أكد يانيك فيريرا المدير الفني السابق للزمالك على أنه كان يعمل في ظروف صعبة طوال فترته مع الأبيض.

وقال فيريرا عبر قناة النهار: "بعض الأفراد الموجودين في النادي حتى الآن أخبروني أن الموقف الحالي هو الأسوأ في تاريخ الزمالك".

وأضاف "في ظل الفترة العصيبة التي يمر بها النادي عرضت على بعض اللاعبين الحصول على الأموال مني خاصة اللاعبين الصغار وبالفعل أحضرت الأموال إلى النادي ولكن في هذا اليوم الزمالك صرف صغيرة جدا من مستحقات اللاعبين ولذلك لم أعطيهم الأموال، ولكني كنت مستعدا لذلك وهذه مسؤوليتي وأنا أقدر الظروف وأنا من قررت أن أقدم هذه المساعدة".

وأوضح "لم أطلب من اللاعبين الامتناع عن التدريبات لحين الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة ولم أحرض اللاعبين على عدم اللعب، ولكن بعض اللاعبين كانوا يريدون التوقف عن التدريب لحين الحصول على مستحقاتهم وأنا أخبرتهم أنني أدعمهم في موقفهم".

وشدد "كنا نتدرب في ظروف متردية للغاية وكان هناك بعض الأمور يجب أن تتوافر ولم يحدث ذلك ومعنويات اللاعبين كانت تنخفض وأيضا العاملين في الفريق".

وأفصح "قبل مباراة الأهلي وهي الأهم في الموسم لم نتمكن لإظهار أي فيديو لتحليل أداء الخصم، وذلك بسبب عدم سداد فواتير المنصة المتخصصة في الفيديوهات التحليلية".

واستمر في تصريحاته "بدأنا مباراة الأهلي بشكل جيد للغاية وكان لنا عدة فرص خطيرة في الدقائق الأولى، لكن بعد ذلك سيطر الأهلي على اللعب ولم يكن لهم أي فرص كبيرة".

وشرح "في النصف ساعة الأولى لعبنا بشكل جيد ولكن دفعنا بشكل أفضل، وفي النصف الثاني من المباراة كنا جيدين إلى حد ما ولكن لم نتقدم بشكل ملحوظ وكنا قريبين جدا من الفوز أو التعادل، لكن لسوء الحظ كان هناك عدة أخطاء وتلقينا هدفين".

وأشار "وفقا للظروف التي سبقت المباراة فنحن لعبنا بشكل جيد ولكن صدقوني هذا ليس أسلوبي الذي أفضل اللعب به وما أريد أن يحققه فريقي هو السيطرة على الملعب والكرة، وبالتالي الأهلي كان في مستوى أعلى ولم نكن جيدين في الحفاظ على الكرة، وفي هذه المباراة لم نكن جيدين بشكل عام فقط كنا ندافع جيدا".

وأردف "علاقتي بـ جون إدوارد كانت جيدة بالطبع ولم نتحدث كثيرا عن مباراة الأهلي، لا أقول إنني كنت صانع القرار الوحيد والاختيارات الفنية كانت مسؤوليتي بالطبع مع جهازي الفني، ولكن جون إدوارد لم يتدخل في هذه الاختيارات نهائيا، أعلم أن ذلك قيل قبل أسابيع لكنه لم يحدث".

وأتم تصريحاته "لم أتخذ أي قرار بشأن الصفقات الجديدة أو اللاعبين الراحلين عن الزمالك، واللاعب الوحيد الذي أصريت على أن يوقع مع الزمالك هو خوان بيزيرا".