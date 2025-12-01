موقف صلاح ومرموش.. فيفا يبلغ الأندية بموعد ترك لاعبيهم لمنتخبات أمم إفريقيا

بحسب شبكة سكاي سبورتس، أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية بقدرتهم على الاحتفاظ باللاعبين المشاركين في كأس أمم إفريقيا حتى 15 ديسمبر.

وتبدأ البطولة يوم 21 ديسمبر، وتستمر حتى 18 يناير 2026.

ويثير هذا الأمر العديد من التساؤلات بشأن موعد انضمام المحترفين لمنتخب مصر.

ويضم المنتخب محمد صلاح جناح ليفربول، وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي، ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري، وإبراهيم عادل جناح الجزيرة الإماراتي.

ليفربول في هذه الأثناء يواجه سندرلاند يوم 3 ديسمبر، ثم ليدز يوم 6 ديسمبر، ثم إنتر الإيطالي في دوري الأبطال يوم 9 دسيمبر، ثم برايتون في 13 ديسمبر.

في الفترة ذاتها يلعب سيتي مع فولام يوم 2 ديسمبر، ثم سندرلاند يوم 6 ديسمبر، ثم ريال مدريد يوم 10 ديسمبر، وأخيرا كريستال بالاس يوم 14 ديسمبر.

نانت يملك مباراتين في هذه الفترة، أمام لانس يوم 6 ديسمبر، وأنجيه يوم 12 ديسمبر.

الوكرة كذلك لديه مباراتين، أمام البدع يوم 5 ديسمبر، ثم الغرافة يوم 13 ديسمبر.

أما فيما يخص إبراهيم عادل فإن المسابقات الإماراتية متوقفة بالفعل في الوقت الحالي لأجل كأس العرب.

وسبق وأن كشف FilGoal.com أن حسام حسن مدرب المنتخب ترك الأمر لأبو ريدة، الذي بدأ بالفعل التواصل مع ليفربول ومانشستر سيتي من أجل مشاركة صلاح ومرموش في مواجهة نيجيريا الودية يوم 14 ديسمبر المقبل.

وقبل أسابيع، ذكرت جريدة ديلي ميل أن صلاح ومرموش قد يُفضلان البقاء مع ليفربول وسيتي وخوض المباراتين ثم السفر للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يلعب مباراته الأولى في البطولة ضد زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

ويجب على كل الأطراف الاتفاق على موعد انضمام صلاح ومرموش لمعسكر الفراعنة الأخير قبل البطولة في ظل التضارب بين مواعيد المباريات.

ويستضيف المغرب المسابقة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة الإفريقية يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي.

بينما يواجه الفراعنة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر نفسه.

على أن يختتم منتخب مصر مواجهات دور المجموعات بمباراة أنجولا يوم 29 ديسمبر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).