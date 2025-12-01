أمم إفريقيا – إقالة مدرب الكاميرون وإعلان القائمة بمدير فني جديد

أعلن ديفيد باجو المدير الفني الجديد لمنتخب الكاميرون القائمة المستدعاة لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أعلن اليوم الاثنين إقالة البلجيكي مارك بريس وتعيين ديفيد باجو بدلا منه وأعلن القائمة مباشرة بعد التعيين.

وتستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وقرر المدرب استبعاد أندري أونانا حارس مرمى طرابزون سبور وفينسنت أبو بكر لاعب نفتشي باكو الأذربيجاني.

ويعد الثنائي من أهم لاعبي المنتخب الكاميروني.

ويتواجد براين مبومو لاعب مانشستر يونايتد في القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

ويفتتح منتخب الكاميرون البطولة بمواجهة الجابون يوم 24 من الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب الجابون وكوت ديفوار والموزمبيق رفقة الكاميرون في المجموعة.