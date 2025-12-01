أمم إفريقيا – إقالة مدرب الكاميرون وإعلان القائمة بمدير فني جديد

أعلن ديفيد باجو المدير الفني الجديد لمنتخب الكاميرون القائمة المستدعاة لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أعلن اليوم الاثنين إقالة البلجيكي مارك بريس وتعيين ديفيد باجو بدلا منه وأعلن القائمة مباشرة بعد التعيين.

وتستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

وقرر المدرب استبعاد أندري أونانا حارس مرمى طرابزون سبور وفينسنت أبو بكر لاعب نفتشي باكو الأذربيجاني.

ويعد الثنائي من أهم لاعبي المنتخب الكاميروني.

ويتواجد براين مبومو لاعب مانشستر يونايتد في القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

May be an image of text that says 'CAF AFRICA AFRICACUP CUP OFNATIONS OF LA LISTE DES SÉLECTIONNÉS we are Lions! We CAN! simon OMOSSOLA DEVIS EPASS4 SImon EDOUARD ИCAPAMPOИETИBИ SOMBANG CHRISTOPHER JMMIOR IMMIORBAPTISTE BAPTISTE WOOH TCHAMADEM MoMHou TOLO DARLIM 4OИς GERZIMO NHAMSI MAÇIDA JEAM JEANCHARLES CASTELLETO JMMIOR SAMMEL KOTTO FLAVIEN BOyOMO ERIC JMMIIOR DIMA EBIMTIBE OL/IVIER KEMEM CARLOS BALEBA BALE MARTIN ATEMENGHE MDZIE ARTHUR AVOM FIDEL BRICE ATBИHA DAMIMY MAMASO BRUAM MBEUMO JEAM ONAMA CHRISTIAN BASSOÇOÇ ÇEORÇES-KEVIn ИKOИOИ KARL ETTA E4OMC CHRISTIAM SERGE PATRICK SOKO FRAMK MAÇRI ENTRAINEUR SELECTIONNEUR: DAVID PAGOU'

ويفتتح منتخب الكاميرون البطولة بمواجهة الجابون يوم 24 من الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب الجابون وكوت ديفوار والموزمبيق رفقة الكاميرون في المجموعة.

