أمم إفريقيا – ماييلي وبيساكا ضمن قائمة الكونغو الديمقراطية المستدعاة

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية القائمة المستدعاة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

ويتواجد فيستون ماييلي لاعب بيراميدز والحاصل على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا ضمن القائمة.

وانضم أرون وان بيساكا لاعب وست هام إلى القائمة.

ويفتتح منتخب الكونغو الديمقراطية البطولة يوم 23 من الشهر الجاري أمام بنين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تيموثي فايولو – ليونيل مباسي – ماتيو إيبولو

الدفاع: أرون وان بيساكا – جيديون كالولو – أرثر ماسواكو – جوريس كاييمبي – روكي بوشيري – أكسل توانزيبي – شانسل مبيمبا – ستيف كابوادي

الوسط: تشارلس بيكيل – نجالاييل موكاو – ماريو سترويكينس – ثيو بونجوندا – ميشيل أنجي باليكويشا – ناثانايل مبوكو – براين سيبينجا – نوح صديقي – إيدو كاييمبي – صامويل موتوسامي

الهجوم: سيمون بانزا – فيستون ماييلي – صامويل إسيندي – ميشاك إليا – سيدريك باكامبو.

ويتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة رفقة بنين والسنغال وبوتسوانا.