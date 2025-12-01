كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا يدين من خلاله سلوك الجماهير في مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، وكذلك مباراة شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

وأوضح كاف في بيانه إنه يدين سوء سلوك الجماهير وخرق معايير الأمن والسلامة خلال المباراتين.

كما أعلن عن إرسال الوقائع إلى اللجنة التأديبية للتحقيق.

وهاجمت جماهير الجيش الملكي لاعبي الأهلي والجهاز الفني بزجاجات المياه والأدوات الحادة أثناء المباراة ما تسبب في وقوع مشاجرات بين لاعبي الفريقين.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليستاوى مع شبيبة القبائل الجزائري.