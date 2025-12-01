الجيش الملكي: نعتذر عن تصرفات جماهيرنا نحو الأهلي

قدم نادي الجيش الملكي المغربي اعتذاره إلى الأهلي بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة بينهما.

وحقق الأهلي تعادلا ثمينا أمام الجيش الملكي على ملعبه ووسط جماهيره بدوري أبطال إفريقيا.

وقال نافع الرفاعي المتحدث باسم الجيش الملكي عبر إذاعة ميجا إف إم: "أعتذر باسم الجيش الملكي وجميع من ينتمي له على التصرفات التي حدثت من بعض الجماهير التي أعتقد أنها غير محسوبة نهائيا على نادي الجيش الملكي".

وأضاف "من الطبيعي أن يتم سؤال كيف دخلت هذه المجموعة لملعب المباراة، لأنه كان هناك جمهور متعطش لمشاهدة هذه المباراة وأنا أعرفه شخصيا إذ أنه لا ينتمي لنا".

وأكمل "كان هناك من يريد مشاهدة الأهلي عن قرب لأن عادة الأهلي لا يأتي إلى مدينة الرباط بل يذهب دائما إلى الدار البيضاء".

وواصل "الشوط الأول مر بسلام وبطريقة حضارية، بينما في الشوط الثاني حدث بعض الانفلات من بعض الجماهير ومن خلال التحريات والتحقيقات علمنا أنها مجموعة غير منتمية نهائيا للجيش الملكي وهذا يحدث في جميع المنافسات".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي رغم أن زجاجات المياه وصلت أمامه مباشرة وواصل المباراة بشكل طبيعي ويعرف أن هذه الأمور تحدث".

وهاجمت جماهير الجيش الملكي لاعبي الأهلي والجهاز الفني بزجاجات المياه والأدوات الحادة أثناء المباراة ما تسبب في وقوع مشاجرات بين لاعبي الفريقين.

وتعادل الأهلي أمام الجيش الملكي 1-1 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي في الدقيقة 35.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل عند الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليستاوى مع شبيبة القبائل الجزائري.