منافس مصر - مهاجم بيرنلي أبرزهم.. هوجو بروس يعلن القائمة النهائية لجنوب إفريقيا في كأس الأمم

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا القائمة النهائية لمنتخب الأولاد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر، وأنجولا، وزيمبابوي.

ويتواجد فوستر مهاجم بيرنلي على رأس قائمة منتخب البافانا بافانا، بالإضافة إلى حارس صنداونز ويليامز.

وجاءت القائمة التي ضمت 25 لاعبا، بالإضافة إلى 3 بدلاء، على النحو التالي:

حراس المرمى: رونوين ويليامز (نادي ماميلودي صن داونز) - ريكاردو جوس (نادي سيويليلي) - سيبو تشاين (نادي أورلاندو بايرتس)

الدفاع: خوليسو موداو (ماميلودي صنداونز) - ثابانج ماتولودي (بولوكواني سيتي) - تايلون سميث (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) - نكوسيناثي سيبيسي (لاعب نادي أورلاندو بايرتس) - أوبري موديبا (ماميلودي صنداونز) - خولجوماني نداماني (تي إس جالاكسي) - سيابونجا نجيزانا (ستيوا بوخارست) - ساموكيلو كابيني (مولده النرويجي) - مبيبزيلي مبوكازي (أورلاندو بايرتس).

الوسط: تيبوهو موكوينا (ماميلودي صنداونز) - باثوسي أوباس (ماميلودي صنداونز) - ثالينتي مباثا (أورلاندو بايرتس) - سفيسيلو سيثول (تونديلا)

الهجوم: أوسوين أبوليس (أورلاندو بايرتس) - موهاو نكوتا (الاتفاق السعودي) - تسهيبانج موريمي (أورلاندو بايرتس) - إيفيدنس ماكجوبا (أورلاندو بايرتس) - لايل فوستر (بيرنلي الإنجليزي) - سيفو مبولي (أورلاندو بايرتس) - إلياس موكوانا (الحزم السعودي) - ريليبوجيل موفوكينج (أورلاندو بايرتس) - شاندري كامبل (كلوب بروج البلجيكي)

كما يتواجد 3 لاعبين في قائمة اللاعبين الاحتياطيين وهم: مدودوزي شابالالا، وإكرام راينرز، وثابو مولواسان في قائمة اللاعبين الاحتياطيين.

وسبق أن توج منتخب جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية مرة وحيدة عام 1996 على أرضه ووسط جماهيره.