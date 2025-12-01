منافس مصر - مهاجم بيرنلي أبرزهم.. هوجو بروس يعلن القائمة النهائية لجنوب إفريقيا في كأس الأمم

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 14:09

كتب : FilGoal

احتفال منتخب جنوب إفريقيا

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا القائمة النهائية لمنتخب الأولاد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – 6 حكام مصريين في كأس الأمم الإفريقية ياسر الزبيري: أتمنى الانضمام لمنتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية 3 فرق لا تضم أفارقة.. كيف ستتأثر الأندية الإنجليزية من غياب لاعبيها بسبب كأس الأمم

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر، وأنجولا، وزيمبابوي.

ويتواجد فوستر مهاجم بيرنلي على رأس قائمة منتخب البافانا بافانا، بالإضافة إلى حارس صنداونز ويليامز.

وجاءت القائمة التي ضمت 25 لاعبا، بالإضافة إلى 3 بدلاء، على النحو التالي:

حراس المرمى: رونوين ويليامز (نادي ماميلودي صن داونز) - ريكاردو جوس (نادي سيويليلي) - سيبو تشاين (نادي أورلاندو بايرتس)

الدفاع: خوليسو موداو (ماميلودي صنداونز) - ثابانج ماتولودي (بولوكواني سيتي) - تايلون سميث (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) - نكوسيناثي سيبيسي (لاعب نادي أورلاندو بايرتس) - أوبري موديبا (ماميلودي صنداونز) - خولجوماني نداماني (تي إس جالاكسي) - سيابونجا نجيزانا (ستيوا بوخارست) - ساموكيلو كابيني (مولده النرويجي) - مبيبزيلي مبوكازي (أورلاندو بايرتس).

الوسط: تيبوهو موكوينا (ماميلودي صنداونز) - باثوسي أوباس (ماميلودي صنداونز) - ثالينتي مباثا (أورلاندو بايرتس) - سفيسيلو سيثول (تونديلا)

الهجوم: أوسوين أبوليس (أورلاندو بايرتس) - موهاو نكوتا (الاتفاق السعودي) - تسهيبانج موريمي (أورلاندو بايرتس) - إيفيدنس ماكجوبا (أورلاندو بايرتس) - لايل فوستر (بيرنلي الإنجليزي) - سيفو مبولي (أورلاندو بايرتس) - إلياس موكوانا (الحزم السعودي) - ريليبوجيل موفوكينج (أورلاندو بايرتس) - شاندري كامبل (كلوب بروج البلجيكي)

كما يتواجد 3 لاعبين في قائمة اللاعبين الاحتياطيين وهم: مدودوزي شابالالا، وإكرام راينرز، وثابو مولواسان في قائمة اللاعبين الاحتياطيين.

وسبق أن توج منتخب جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية مرة وحيدة عام 1996 على أرضه ووسط جماهيره.

جنوب إفريقيا قائمة جنوب إفريقيا منافس مصر
نرشح لكم
لامين يامال يكشف سبب اختياره تمثيل إسبانيا بدلا من المغرب كأس العرب - مؤتمر المغرب: بنشرقي يغيب مباراتين للإصابة.. وعانينا لعدم اكتمال المعسكر عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين قبل كأس الرابطة بعد التعادل أمام كايزر تشيفز.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة طاهر محمد طاهر: لم أكن أعرف سبب المشاجرة حين تدخلت.. وتريزيجيه أسطورة استدعاء دغموم لمنتخب الجزائر استعدادا لـ أمم إفريقيا 2025 الكشف عن جدول استعداد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية الأهلي يطلب من "كاف" تطبيق 4 اقتراحات للحد من الانتهاكات في الملاعب الإفريقية
أخر الأخبار
رينارد: أتمنى أن نفعل شيئا من أجل مشاركة اللاعبين السعوديين 39 ثاتيه | سعودي في الجول
السيسي يهنئ أبطال الكاراتيه والسلاح بعد ما قدموه في بطولة العالم 8 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر فليك: أتلتيكو مدريد من الأفضل في أوروبا.. وأنا قوي لما قد يجلبه الموسم 24 دقيقة | الدوري الإسباني
كونتي: الفوز على روما رسالة لأنفسنا.. وأنصح أعدائي فقط بالتدريب 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العرب - تونس (0)-(0) سوريا.. بداية المباراة 34 دقيقة | كأس العرب
قناة مفتوحة جديدة تحصل على حقوق إذاعة كأس العرب 36 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مؤتمر رينارد: المنتخب العماني قوي.. وأتمنى مواجهة فرنسا في المونديال 57 دقيقة | كأس العرب
تشكيل كأس العرب - بن رمضان ومعلول وساسي أساسيون مع تونس.. وخربين يقود هجوم سوريا ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518244/منافس-مصر-مهاجم-بيرنلي-أبرزهم-هوجو-بروس-يعلن-القائمة-النهائية-لجنوب-إفريقيا-في-كأس-الأمم