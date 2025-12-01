مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض برشلونة لضم عبد الكريم شفهي حتى الآن.. ومتابعة من الخطيب

ينتظر النادي الأهلي وصول عرضا رسميا من نظيره برشلونة الإسباني بشأن اهتمام الأخير بموهبة حمزة عبد الكريم.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

وكان أشرف بن عياد صحفي موندو ديبورتيفو قد كشف عن بدء تحرك برشلونة بشكل رسمي لضم موهبة الأهلي ومنتخب مصر. (مزيد من التفاصيل)

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي تلقى استفسارا بالفعل من برشلونة بشأن إمكانية التفاوض على ضم حمزة عبد الكريم".

وأوضح "لكن كان ذلك الاستفسار وديا وبشكل شفهي، ونحن سنتعامل مع العرض الرسمي فقط".

وشدد "هناك اهتمام ومتابعة بشكل شخصي من محمود الخطيب رئيس النادي بشأن هذا الملف ولدينا انفتاح على مناقشة عرض برشلونة إذا أصبح رسميا".

واختتم المصدر تصريحاته "الأهلي يعلم جيدا أن المقابل المادي لا يكون كبيرا في ذلك السن لكن سيكون هناك دراسة لبند إعادة البيع حال باتت المفاوضات رسمية".

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

ويستأنف الأهلي تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادا لمواجهة إنبي يوم 11 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى لمباريات كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد تعادل أمام الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليتساوى مع شبيبة القبائل الجزائري.