مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض برشلونة لضم عبد الكريم شفهي حتى الآن.. ومتابعة من الخطيب

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 12:45

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - حمزة عبد الكريم

ينتظر النادي الأهلي وصول عرضا رسميا من نظيره برشلونة الإسباني بشأن اهتمام الأخير بموهبة حمزة عبد الكريم.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

وكان أشرف بن عياد صحفي موندو ديبورتيفو قد كشف عن بدء تحرك برشلونة بشكل رسمي لضم موهبة الأهلي ومنتخب مصر. (مزيد من التفاصيل)

أخبار متعلقة:
فيريرا: لم ندرس الأهلي بسبب إنتهاء اشتراك برنامج التحليل.. وحضرت في أسوأ فترة بتاريخ الزمالك الأهلي يطلب من "كاف" تطبيق 4 اقتراحات للحد من الانتهاكات في الملاعب الإفريقية مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن موندو ديبورتيفو: فضيحة.. لاعبو الجيش الملكي حاولوا إخفاء الهجوم بآلة حادة على نجم الأهلي

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي تلقى استفسارا بالفعل من برشلونة بشأن إمكانية التفاوض على ضم حمزة عبد الكريم".

وأوضح "لكن كان ذلك الاستفسار وديا وبشكل شفهي، ونحن سنتعامل مع العرض الرسمي فقط".

وشدد "هناك اهتمام ومتابعة بشكل شخصي من محمود الخطيب رئيس النادي بشأن هذا الملف ولدينا انفتاح على مناقشة عرض برشلونة إذا أصبح رسميا".

واختتم المصدر تصريحاته "الأهلي يعلم جيدا أن المقابل المادي لا يكون كبيرا في ذلك السن لكن سيكون هناك دراسة لبند إعادة البيع حال باتت المفاوضات رسمية".

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

ويستأنف الأهلي تدريباته عقب انتهاء فترة الراحة استعدادا لمواجهة إنبي يوم 11 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى لمباريات كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد تعادل أمام الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز.

فيما حصد الجيش الملكي النقطة الأولى ليتساوى مع شبيبة القبائل الجزائري.

الأهلي حمزة عبد الكريم برشلونة
نرشح لكم
أشرف بن عياد: برشلونة بدأ التحرك من أجل ضم حمزة عبد الكريم ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو تقرير: دور منتظر من نافاس لإقناع جيمس رودريجز بالانتقال لـ بوماس تقارير: إليوت أندرسون على رأس اهتمامات مانشستر سيتي سيجتمعان مرة أخرى.. ميساجيرو: إنسيني يقترب من الانضمام لـ لاتسيو ذا أثلتيك: ريال مدريد يبلغ ليفربول بقرار حاسم حول ضم كوناتي تقارير بولندية: الأهلي مهتم بضم هداف دوري المؤتمر الأوروبي سكاي: يوفنتوس وأندية ألمانية تتنافس لضم "سوبوسلاي الجديد"
أخر الأخبار
منافس مصر - مهاجم بيرنلي أبرزهم.. هوجو بروس يعلن القائمة النهائية لجنوب إفريقيا في كأس الأمم 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - رفض تظلم الاتحاد السكندري بشأن قرارات نهائي دوري المرتبط 19 دقيقة | كرة سلة
كأس العرب - مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الكويت 29 دقيقة | كأس العرب
جاسبريني: لم نقدم ما أردناه أمام نابولي وارتكبنا خطأ في الهدف كلفنا الخسارة 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد تعافيه من الإصابة.. تير شتيجن يعود لتدريبات برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - "يعود إلى الأهلي مجددا".. نيم يعلن رحيل مهاب سعيد لأسباب عائلية ساعة | كرة يد
مصطفى عبده مدير فني لنادي المنصورة ساعة | القسم الثاني
مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض برشلونة لضم عبد الكريم شفهي حتى الآن.. ومتابعة من الخطيب ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518237/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-عرض-برشلونة-لضم-عبد-الكريم-شفهي-حتى-الآن-ومتابعة-من-الخطيب