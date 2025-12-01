لامين يامال يكشف سبب اختياره تمثيل إسبانيا بدلا من المغرب

كشف لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا عن كواليس قراره باختيار الدفاع عن ألوان منتخب إسبانيا بدلًا من المغرب.

وأوضح يامال أن ذلك جاء بعدما عاش فترة من التردد عقب إنجاز منتخب المغرب في كأس العالم بالحصول على المركز الرابع في نسخة 2022.

وقال يامال في تصريحات نقلتها شبكة CBS "كنت أفكر بجدية في اللعب لصالح المغرب، خاصة بعدما وصل المنتخب إلى نصف نهائي كأس العالم".

وكشف لاعب برشلونة "عندما جاء وقت القرار النهائي، لم أشعر بأي شك، ومع كل الحب والاحترام للمغرب، لطالما كان حلمي المشاركة في بطولة اليورو والمنافسة في البطولات الأوروبية".

وشدد يامال "كرة القدم الأوروبية تحظى باهتمام أكبر، وأشعر أنها الأقرب لمستوى القمة على الصعيد الدولي".

ورغم اختياره لإسبانيا رفض يامال الدخول في مقارنات قائلا: "سأظل دائمًا أكن الحب للمغرب لأنه بلدي أيضًا، ونشأت في إسبانيا لذا أشعر أنها وطني كذلك".

واختتم يامال تصريحاته: "أحترم كل جانب من هويتي، وأطمح لتحقيق النجاح على المستوى الأوروبي مع إسبانيا، لكن المغرب سيظل جزءًا مهمًا من حياتي".

ولعب لامين يامال صاحب الـ 17 عاما هذا الموسم في 14 مباراة وساهم في 16 هدفا بتسجيل 7 وصناعة 9 آخرين.

وخاض يامال 23 مباراة بقميص منتخب إسبانيا منذ مباراته الأولى في سبتمبر 2023.

وسجل يامال ستة أهداف دولية بقميص منتخب إسبانيا كما ساهم في صناعة 12 آخرين.