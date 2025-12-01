بعد التعادل أمام كايزر تشيفز.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين، قادمة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعادل الزمالك مع كايزر تشيفز بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت بعثة الأبيض قد مكثت في مطار جوهانسبرج ترانزيت لمدة أكثر من 4 ساعات بعد مغادرتها لمدينة بولوكواني، قبل أن تستقل طائرة العودة إلى مطار القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك خلال الفترة المقبلة لخوض منافسات دور المجموعات في كأس الرابطة المصرية.

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة كهرباء الإسماعيلية يوم 9 ديسمبر الجاري.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب كل من كهرباء الإسماعيلية والمصري وحرس الحدود وسموحة وزد.

أما في مواجهة كايزر تشيفز فسجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيري، بينما أحرز محمد صبحي هدف الفريق الجنوب إفريقي بالخطأ في مرماه.

رفع التعادل رصيد الزمالك إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري صاحب الصدارة بفارق نقطتين.

بينما حصل كايزر تشيفز على أول نقطة ليحتل المركز الثالث.

سيلعب الزمالك مباراته المقبلة في البطولة ضد المصري، بينما يلتقي كايزر تشيفز مع زيسكو يونايتد في يناير المقبل.