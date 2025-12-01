طاهر محمد طاهر: لم أكن أعرف سبب المشاجرة حين تدخلت.. وتريزيجيه أسطورة

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت - طاهر

كشف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن سبب إجادته للعب في عدة مراكز، وحقيقة ما حدث في لقطة المشاجرة على الآلة الحادة التي تم إلقاؤها نحو تريزيجيه في مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي.

وقال طاهر في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "موسيماني كان يرى أني يمكنني اللعب في أكثر من مركز، وهذا أمر مفيد لاحتياجات المدربين في الملعب. أريد أن يكون لي دورا، وأركز في المحاضرات ليس فقط على دوري بل على التعليمات التي توجه للمهاجم، تحسبا لو اضطر المدرب لإشراكي في هذا المركز".

وأضاف "بعد مباراة الجيش الملكي تصافحنا جميعا، ورضا سليم لاعبنا السابق أتى إلى غرفتنا وكانت الأجواء طبيعية للغاية بعد ما حدث".

أخبار متعلقة:
فيريرا: لم ندرس الأهلي بسبب إنتهاء اشتراك برنامج التحليل.. وحضرت في أسوأ فترة بتاريخ الزمالك الأهلي يطلب من "كاف" تطبيق 4 اقتراحات للحد من الانتهاكات في الملاعب الإفريقية مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن

وتابع "الآن من يقابلني في الشارع صار يعرف أن ردة الفعل قد تكون مختلفة عن الانطباع السابق. العديد من الناس تحدثوا عن المشاجرة وسكينة المعجون أكثر من هدف تريزيجيه".

وأوضح "وجدت تريزيجيه وحده وسط 3 أو 4 لاعبين من الجيش الملكي وحده، ولوهلة تعطلت أذهاننا جميعا، فانطلقت مندفعا باتجاهه محاولا الدفاع عنه، ولكن لم أكن أفهم الموقف حتى وصلت إلى تريزيجيه، ولم أكن أعرف حتى ماذا كان في يده".

وواصل "توروب حضرنا لكل السيناريوهات الممكنة للمباراة، بما في ذلك إمكانية حدوث أخطاء تحكيمية أو أحداث شغب. أغلب اللاعبين سبق لهم اللعب في أجواء مشابهة".

وأكمل "أقدم أفضل ما لدي حين يدعمني الجمهور ويثق بي".

وتابع "في بطولة إفريقيا تعرضنا للظلم في الهدف الذي تلقيناه وتسبب في خروجنا، وأثق أننا سنقدم ما هو أفضل في البطولة الحالية".

وكشف "كنت أتمنى استمرار عماد النحاس في كأس العالم للأندية بعد الفوز بالدوري".

وأوضح "حين أتى ريبيرو كان هناك العديد من اللاعبين الجدد، وتغيير المدربين أثر علينا بسبب تغيير طريقة اللعب".

وواصل "كنت أحد اللاعبين الراغبين بمساعدة المدرب على الفوز بكأس السوبر ليكتسب ثقة الجماهير".

وأضاف "أرى تريزيجيه من أساطير الكرة في مصر، ولم أشفق عليه لحظة دخوله لتسديد ركلة الجزاء أمام الزمالك. إنه أحد أهم اللاعبين المؤثرين مع منتخب مصر وذلك بعيدا عن مسيرته الكبيرة في الخارج".

واختتم "السوبر الإفريقي أمام الرجاء من أهم اللحظات في مسيرتي مع الأهلي".

طاهر محمد طاهر الأهلي الجيش الملكي تريزيجيه
نرشح لكم
استدعاء دغموم لمنتخب الجزائر استعدادا لـ أمم إفريقيا 2025 الكشف عن جدول استعداد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية الأهلي يطلب من "كاف" تطبيق 4 اقتراحات للحد من الانتهاكات في الملاعب الإفريقية كأس العرب - أزارو ينضم إلى قائمة منتخب المغرب بعد إصابة مهري كأس العرب - تقرير: منتخب المغرب يستدعي شويعر بعد إصابة زميله في نهضة بركان موندو ديبورتيفو: فضيحة.. لاعبو الجيش الملكي حاولوا إخفاء الهجوم بآلة حادة على نجم الأهلي عبد الناصر محمد: لاعب أخطأ وعاقبناه.. والبعض لا يرى إلا الزمالك لاعب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: نستطيع تصدر المجموعة حتى بوجود مصر
أخر الأخبار
طاهر محمد طاهر: لم أكن أعرف سبب المشاجرة حين تدخلت.. وتريزيجيه أسطورة ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد حسن: لم نقصر مع أحمد عاطف.. وسيعود إلى مصر بعد تصريحاته ساعة | منتخب مصر
نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
الثالثة دون فوز.. ريال مدريد يتعادل مع جيرونا ويخسر الصدارة ساعة | الدوري الإسباني
كوكا: هذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب ساعة | الكرة المصرية
فيريرا: تدريبات الزمالك كانت في ظروف صعبة وملعب سيئ 2 ساعة | الدوري المصري
فيريرا: لم ندرس الأهلي بسبب إنتهاء اشتراك برنامج التحليل.. وحضرت في أسوأ فترة بتاريخ الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
يانيك فيريرا: تقدمت بشكوى ضد الزمالك في فيفا.. علمت برحيلي من الإعلام ولم يحترموا كلمتهم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518222/طاهر-محمد-طاهر-لم-أكن-أعرف-سبب-المشاجرة-حين-تدخلت-وتريزيجيه-أسطورة