طاهر محمد طاهر: لم أكن أعرف سبب المشاجرة حين تدخلت.. وتريزيجيه أسطورة

كشف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن سبب إجادته للعب في عدة مراكز، وحقيقة ما حدث في لقطة المشاجرة على الآلة الحادة التي تم إلقاؤها نحو تريزيجيه في مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي.

وقال طاهر في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "موسيماني كان يرى أني يمكنني اللعب في أكثر من مركز، وهذا أمر مفيد لاحتياجات المدربين في الملعب. أريد أن يكون لي دورا، وأركز في المحاضرات ليس فقط على دوري بل على التعليمات التي توجه للمهاجم، تحسبا لو اضطر المدرب لإشراكي في هذا المركز".

وأضاف "بعد مباراة الجيش الملكي تصافحنا جميعا، ورضا سليم لاعبنا السابق أتى إلى غرفتنا وكانت الأجواء طبيعية للغاية بعد ما حدث".

وتابع "الآن من يقابلني في الشارع صار يعرف أن ردة الفعل قد تكون مختلفة عن الانطباع السابق. العديد من الناس تحدثوا عن المشاجرة وسكينة المعجون أكثر من هدف تريزيجيه".

وأوضح "وجدت تريزيجيه وحده وسط 3 أو 4 لاعبين من الجيش الملكي وحده، ولوهلة تعطلت أذهاننا جميعا، فانطلقت مندفعا باتجاهه محاولا الدفاع عنه، ولكن لم أكن أفهم الموقف حتى وصلت إلى تريزيجيه، ولم أكن أعرف حتى ماذا كان في يده".

وواصل "توروب حضرنا لكل السيناريوهات الممكنة للمباراة، بما في ذلك إمكانية حدوث أخطاء تحكيمية أو أحداث شغب. أغلب اللاعبين سبق لهم اللعب في أجواء مشابهة".

وأكمل "أقدم أفضل ما لدي حين يدعمني الجمهور ويثق بي".

وتابع "في بطولة إفريقيا تعرضنا للظلم في الهدف الذي تلقيناه وتسبب في خروجنا، وأثق أننا سنقدم ما هو أفضل في البطولة الحالية".

وكشف "كنت أتمنى استمرار عماد النحاس في كأس العالم للأندية بعد الفوز بالدوري".

وأوضح "حين أتى ريبيرو كان هناك العديد من اللاعبين الجدد، وتغيير المدربين أثر علينا بسبب تغيير طريقة اللعب".

وواصل "كنت أحد اللاعبين الراغبين بمساعدة المدرب على الفوز بكأس السوبر ليكتسب ثقة الجماهير".

وأضاف "أرى تريزيجيه من أساطير الكرة في مصر، ولم أشفق عليه لحظة دخوله لتسديد ركلة الجزاء أمام الزمالك. إنه أحد أهم اللاعبين المؤثرين مع منتخب مصر وذلك بعيدا عن مسيرته الكبيرة في الخارج".

واختتم "السوبر الإفريقي أمام الرجاء من أهم اللحظات في مسيرتي مع الأهلي".