ريس جيمس: أستعيد مستواي أسبوع بعد الآخر.. وكنا أفضل قبل الطرد

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 22:05

شدد ريس جيمس لاعب تشيلسي على أنه يحاول مساعدة الفريق قدر الإمكان بغض النظر عن مركزه.

وتعادل تشيلسي مع أرسنال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيمس عبر بي بي سي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة، لقد بدأنا بشكل جيد ولكن الأمر أصبح أصعب بعد النقص العددي، إذا نظرت على المباراة بشكل كامل ستجد أننا لعبنا بشكل جيد ونحن 10 ضد 11".

وأضاف "اللعب في الوسط؟ أحاول أن أساعد الفريق قدر الإمكان، كنا نملك الكرة بشكل أكبر ونمرر لكلا الجانبين ونستحوذ على الكرة الثانية، اعتقد أننا كفريق قدمنا أداء جماعي جيد".

وأتم "استعادة مستواي؟ الأمر يأتي من اللعب باستمرار واللعب بمستوى عال أسبوع بعد أسبوع، هذا شيء لم أفعله لفترة طويلة، لدي الآن سلسلة جيدة ومن الجيد أن أتواجد في الملعب".

