ماريسكا: نحن على الطريق الصحيح.. وطرد كايسيدو كان واضحا ولكن

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 21:38

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

يرى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي أن طرد مويسيس كايسيدو ضد أرسنال كان واضحا.

وتعادل تشيلسي مع أرسنال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال ماريسكا عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "أعتقد أننا أظهرنا أننا على الطريق الصحيح، دائما ما أقول نفس الكلام، الأداء كان رائعا وكنا أفضل منهم قبل النقص العددي ولكن بعد الطرد أصبح الأمر صعبا".

أخبار متعلقة:
مؤتمر ماريسكا: عودة بالمر أمام أرسنال.. ومن المبكر الحديث عن سباق اللقب ماريسكا بعد إسقاط برشلونة: فوز جيد.. لا أكثر مؤتمر ماريسكا: بالمر يقترب من العودة.. وامتهنت التدريب بسبب برشلونة مع جوارديولا ماريسكا: هذه النوعية من الانتصارات لا تعجبني ولكن

وواصل "11 ضد 11 كنا أفضل من أرسنال، وحاولنا إظهار أفضل الحلول وعلينا أن نكون سعداء حتى وإن لم نفز".

وتابع "أعتقد أن الطرد هو طرد، أجد صعوبة في فهم الطرق المختلفة للحكم، ماذا عن تدخل بنتانكور ضد ريس من قبل؟ لماذا واحدة تعتبر بطاقة حمراء والأخرى لا؟ أعتقد أن ما حدث الليلة كان بطاقة حمراء واضحة ولكن لماذا الاختلاف الأمر كان مماثلا".

وأكمل "كايسيدو دائما كما هو، لاعب رائع ولديه رغبة كبيرة في الفوز بالمباراة".

وأضاف "في مباراة مثل تلك يجب أن تضاعف المجهود، هذا أهم شيء، ولم نغير الكثير بالكرة وحاولنا إشراك ديلاب وفتح الملعب ولكن فكرتنا كانت كما هي".

وأتم "أعتقد أننا أفضل من الموسم الماضي ونحن أقرب وسنرى أين سنكون في فبراير ومارس ثم سنحدد أهدافنا".

إنزو ماريسكا تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
ريس جيمس: أستعيد مستواي أسبوع بعد الآخر.. وكنا أفضل قبل الطرد أرتيتا: الحكم كان صائبا في طرد كايسيدو كادوا أن يضربوهم بسلاحهم.. تشيلسي يتعادل مع أرسنال إيزاك: كنت أبحث عن تسجيل أول أهدافي في الدوري مع ليفربول  برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) أرسنال
أخر الأخبار
كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريس جيمس: أستعيد مستواي أسبوع بعد الآخر.. وكنا أفضل قبل الطرد 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - جيرونا (0)-(0) ريال مدريد.. تهديد أول 45 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن جدول استعداد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 47 دقيقة | منتخب مصر
ماريسكا: نحن على الطريق الصحيح.. وطرد كايسيدو كان واضحا ولكن 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: الحكم كان صائبا في طرد كايسيدو ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - عودة ميليتاو وروديجير للدفاع في مواجهة جيرونا ساعة | الدوري الإسباني
كادوا أن يضربوهم بسلاحهم.. تشيلسي يتعادل مع أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518205/ماريسكا-نحن-على-الطريق-الصحيح-وطرد-كايسيدو-كان-واضحا-ولكن