ماريسكا: نحن على الطريق الصحيح.. وطرد كايسيدو كان واضحا ولكن

يرى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي أن طرد مويسيس كايسيدو ضد أرسنال كان واضحا.

وتعادل تشيلسي مع أرسنال بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال ماريسكا عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "أعتقد أننا أظهرنا أننا على الطريق الصحيح، دائما ما أقول نفس الكلام، الأداء كان رائعا وكنا أفضل منهم قبل النقص العددي ولكن بعد الطرد أصبح الأمر صعبا".

وواصل "11 ضد 11 كنا أفضل من أرسنال، وحاولنا إظهار أفضل الحلول وعلينا أن نكون سعداء حتى وإن لم نفز".

وتابع "أعتقد أن الطرد هو طرد، أجد صعوبة في فهم الطرق المختلفة للحكم، ماذا عن تدخل بنتانكور ضد ريس من قبل؟ لماذا واحدة تعتبر بطاقة حمراء والأخرى لا؟ أعتقد أن ما حدث الليلة كان بطاقة حمراء واضحة ولكن لماذا الاختلاف الأمر كان مماثلا".

وأكمل "كايسيدو دائما كما هو، لاعب رائع ولديه رغبة كبيرة في الفوز بالمباراة".

وأضاف "في مباراة مثل تلك يجب أن تضاعف المجهود، هذا أهم شيء، ولم نغير الكثير بالكرة وحاولنا إشراك ديلاب وفتح الملعب ولكن فكرتنا كانت كما هي".

وأتم "أعتقد أننا أفضل من الموسم الماضي ونحن أقرب وسنرى أين سنكون في فبراير ومارس ثم سنحدد أهدافنا".