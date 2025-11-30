كادوا أن يضربوهم بسلاحهم.. تشيلسي يتعادل مع أرسنال

تعادل أرسنال مع تشيلسي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التعادل رفع رصيد أرسنال للنقطة 30 في صدارة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 24 في المركز الثالث.

وسجل تريفو تشالوباه هدف تشيلسي الوحيد في المباراة، بينما أحرز ميكيل ميرينو هدف أرسنال.

التشكيل

بدأ أرسنال المباراة بثنائي دفاعي مكون من هينيكابي وكريستيان موسكيرا، بينما لعب جواو بيدرو في هجوم تشيلسي.

تشكيل دربي لندن - جواو بيدرو يقود هجوم تشيلسي.. وثنائي جديد في دفاع أرسنال 🔴🔵📋#في_إنجلترا pic.twitter.com/eiwXpSKmU4 — FilGoal (@FilGoal) November 30, 2025

أحداث المباراة

وأهدر إستيفاو فرصة الهدف الأول لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها فوق المرمى.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء لمويسيس كايسيدو بعد تدخل قوي على ميكيل ميرينو في الدقيقة 37.

ورغم النقط العددي وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني تقدم تشالوباه لتشيلسي برأسية مستغلا ركنية نفذها ريس جيمس.

على الرغم من النقص العددي... تشلسي يتقدم على أرسنال برأسية تريفوه تشالوباه#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/e4ij8nMPZ1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2025

هدف أرسنال جاء من كرة ثابتة وهو سلاح أرسنال خلال الموسمين الأخيرين برفقة ميكيل أرتيتا.

وتعادل أرسنال برأسية أخرى عن طريق ميرينو في الدقيقة 59 مستغلا عرضية من بوكايو ساكا.

وصنع ساكا هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ شهر نوفمبر الماضي بعد أن كان قد صنع للمرة الاخيرة ضد وست هام في الموسم الماضي.

وكاد ميكيل ميرينو أن يسجل بتسديدة أرضية في الدقيقة 87 ولكن روبيرتو سانشيز تألق في التصدي لها.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد برينتفورد، بينما يلتقي تشيلسي مع ليدز يونايتد.