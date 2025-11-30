برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس

يرى برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد أن مستوى فريقه تغير في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس ولذلك حقق الفوز.

وحول مانشستر يونايتد تأخره أمام كريستال بالاس بهدف لفوز بهدفين في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال برونو عبر بي بي سي: "في الشوط الأول كنا بطيئين قليلًا بالكرة ولعبنا على نقاط قوتهم. لم نكن جيدين في الكرات الثانية، وكانوا ينتظرون هذه اللحظات".

وأضاف "تغير الأمر في الشوط الثاني، وأصبحنا أقوى في الكرات الثانية وأقوى في الاستحواذ على الكرة".

وعن هدفي ماسون ماونت وجوشوا زيركزي قال: "كانا هدفين رائعين. لم أكن أعتقد أن جوشوا يستطيع التسجيل من تلك الزاوية، لكنني أعرف قدراته. قمنا بالشيء نفسه تمامًا في التدريبات، واليوم كرره. أنا فخور جدًا بالطريقة التي أنهاها بها".

وأكمل "المهاجمون يعيشون من أجل الأهداف. جوشوا ليس هذا النوع من اللاعبين لأنه يحب البناء والاستلام والدوران وصناعة اللعب لزملائه. لكن التسجيل يمنحه الكثير من الثقة".

وارتقى مانشستر يونايتد 6 مراكز دفعة واحد من المركز الـ 12 للسادس برصيد 21 نقطة.

