سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول أسباب عدم مشاركة محمد صلاح قائد منتخب مصر في مباراة فريقه أمام وست هام.

وغاب صلاح عن فوز ليفربول على وست هام بهدفين دون رد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت عقب المباراة عبر بي بي سي: "نلعب الكثير من المباريات، خلال 10 أيام خضنا 4 مباريات، هؤلاء اللاعبين يمتلكون جودة عالية وصلاح كان مهما جدا للفريق وسيظل كذلك، لنرى ما سيحدث ضد سندرلاند في المباراة المقبلة".

وأضاف "حققنا الفوز وهذا ما كنا نحتاجه بشكل أساسي، كما خرجنا بشباك نظيفة وهو أمر مفيد دائمًا".

وواصل "لم نُهْدِ الفريق الآخر أي شيء كما فعلنا مرات عديدة هذا الموسم. المنافس بالكاد صنع فرصة باستثناء الدقيقة الأخيرة عبر بوين".

وشدد "وست هام جعل المباراة صعبة علينا، لكننا قدمنا أداء دفاعيا جيدا للغاية. الشيء الجيد أنهم حصلوا على فرصة واحدة فقط".

وعن ألكسندر إيزاك قال: "إنه مهاجم من الطراز الرفيع. إنهاءه للكرة كان ممتازا. أبقيته في الملعب فترة كافية ليسجل هدفا للفريق ولنفسه".

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام كل من مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست.

