انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد أرسنال في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية المباراة

ق87. روبيرتو سانشيز يتألق في التصدي لتسديدة أرضية من ميكيل ميرينو.

ق59. جوووووول أول لأرسنال عن طريق ميكيل ميرينو برأسية بعد عرضية من بوكايو ساكا.

ق47. جووووول أول لتشيلسي عن طريق تريفو تشالوباه برأسية بعد عرضية من ريس جيمس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. بطااقة حمراء لمويسيس كايسيدو بعد تدخل قوي على ميكيل ميرينو.

ق17. إستيفاو يهدر فرصة الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل