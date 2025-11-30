انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) أرسنال

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

إستيفاو لاعب تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد أرسنال في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
التشكيل - جواو بيدرو يقود هجوم تشيلسي.. وثنائي جديد في دفاع أرسنال بعد الهزيمة من تشيلسي.. فليك يقرر إلغاء مران برشلونة وبيدري يواصل التأهيل إريك جارسيا: لم نتعامل مع مباراة تشيلسي جيدا جوان جارسيا: لم نستطع مجاراة تشيلسي في سرعة اللعب

نهاية المباراة

ق87. روبيرتو سانشيز يتألق في التصدي لتسديدة أرضية من ميكيل ميرينو.

ق59. جوووووول أول لأرسنال عن طريق ميكيل ميرينو برأسية بعد عرضية من بوكايو ساكا.

ق47. جووووول أول لتشيلسي عن طريق تريفو تشالوباه برأسية بعد عرضية من ريس جيمس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. بطااقة حمراء لمويسيس كايسيدو بعد تدخل قوي على ميكيل ميرينو.

ق17. إستيفاو يهدر فرصة الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
ريس جيمس: أستعيد مستواي أسبوع بعد الآخر.. وكنا أفضل قبل الطرد ماريسكا: نحن على الطريق الصحيح.. وطرد كايسيدو كان واضحا ولكن أرتيتا: الحكم كان صائبا في طرد كايسيدو كادوا أن يضربوهم بسلاحهم.. تشيلسي يتعادل مع أرسنال إيزاك: كنت أبحث عن تسجيل أول أهدافي في الدوري مع ليفربول  برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام
أخر الأخبار
كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريس جيمس: أستعيد مستواي أسبوع بعد الآخر.. وكنا أفضل قبل الطرد 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - جيرونا (0)-(0) ريال مدريد.. تهديد أول 45 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن جدول استعداد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 47 دقيقة | منتخب مصر
ماريسكا: نحن على الطريق الصحيح.. وطرد كايسيدو كان واضحا ولكن 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: الحكم كان صائبا في طرد كايسيدو ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - عودة ميليتاو وروديجير للدفاع في مواجهة جيرونا ساعة | الدوري الإسباني
كادوا أن يضربوهم بسلاحهم.. تشيلسي يتعادل مع أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518193/انتهت-الدوري-الإنجليزي-تشيلسي-1-1-أرسنال