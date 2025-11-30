يتسلل للمقدمة دون أن يشعر به أحد.. أستون فيلا يهزم ولفرهامبتون

واصل أستون فيلا تسلله في هدوء إلى مقدمة الدوري الإنجليزي دون أن يشعر به أحد، وذلك بعدما حقق الفوز على ولفرهامبتون بهدف دون رد في الجولة 13 من المسابقة.

وحقق أستون فيلا الفوز الثالث على التوالي والسابع في آخر 8 مباريات في الدوري.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند نقطتين في المركز الأخير.

هدف فوز أستون فيلا سجله بوباكار كامارا في الدقيقة 67.

برايتون × نوتينجهام فورست

وفاز برايتون على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 22 ويرتقي للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 12 في المركز الـ16.