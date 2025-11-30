يتسلل للمقدمة دون أن يشعر به أحد.. أستون فيلا يهزم ولفرهامبتون
الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 18:23
كتب : FilGoal
واصل أستون فيلا تسلله في هدوء إلى مقدمة الدوري الإنجليزي دون أن يشعر به أحد، وذلك بعدما حقق الفوز على ولفرهامبتون بهدف دون رد في الجولة 13 من المسابقة.
وحقق أستون فيلا الفوز الثالث على التوالي والسابع في آخر 8 مباريات في الدوري.
ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند نقطتين في المركز الأخير.
هدف فوز أستون فيلا سجله بوباكار كامارا في الدقيقة 67.
برايتون × نوتينجهام فورست
وفاز برايتون على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 22 ويرتقي للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد نوتينجهام عند النقطة 12 في المركز الـ16.
نرشح لكم
برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) أرسنال.. جوووووول التعااادل في غياب صلاح.. ليفربول يعود للانتصارات بفوز صعب على وست هام التشكيل - جواو بيدرو يقود هجوم تشيلسي.. وثنائي جديد في دفاع أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(2) ليفربول انتصار = ارتقاء 6 مراكز.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على بالاس بثنائية زيركزي وماونت