التشكيل - جواو بيدرو يقود هجوم تشيلسي.. وثنائي جديد في دفاع أرسنال

أعلن كل من إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي تشيلسي مع أرسنال على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد تشكيل تشيلسي تواجد جواو بيدرو بشكل أساسي في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو - ويسلي فوفانا - تريفو تشالوبا - مارك كوكوريا.

الوسط: ريس جيمس - مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز.

الهجوم: إستيفاو - جواو بيدرو - بيدرو نيتو.

ويغيب ويليام ساليبا عن خط دفاع أرسنال الذي يلعب بثنائي دفاعي جديد بالمباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: جوريين تيمبر - كريستيان موسكيرا - بييرو هينيكابي - ريكاردو كالافيوري.

الوسط: إيزي - مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو - جابرييل مارتينيلي.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 23 نقطة.