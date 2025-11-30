الأهلي يطلب من "كاف" تطبيق 4 اقتراحات للحد من الانتهاكات في الملاعب الإفريقية

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 17:43

كتب : حسام نور الدين

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أعلن النادي الأهلي مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وطلب منه تطبيق 4 مقترحات للحد من الانتهاكات التي تشهدها الملاعب الإفريقية في بطولات الأندية.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

أرسل النادي خطابا اليوم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد الخروقات التي شهدتها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال والتي تم تدوينها في تقارير الحكام والمراقبين. تضمن الخطاب أربعة اقتراحات عاجلة للحد من الانتهاكات التي تشهدها الملاعب، وتأمين سلامة كل عناصر اللعبة وتعزيز الروح الطيبة بين الجماهير. جاءت اقتراحات النادي التي تهدف في ذات الوقت إلى تطوير ونجاح المسابقات وبما يخدم مصلحة الكرة الإفريقية، كالتالي:

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الوحدة السعودي يقدم عرضا لـ مجدي عبد العاطي كأس العرب - أزارو ينضم إلى قائمة منتخب المغرب بعد إصابة مهري أحمد عاطف لـ في الجول: لا أعاني من أي إصابة.. ولو كنت أعلم ما سيحدث لما وافقت على السفر

تطبيق كافة إجراءات السلامة قبل كل المباريات في ضوء خطط تأمينية تضمن إقامة المنافسات في أجواء رياضية، وبما يتناسب مع مكانة الكرة الإفريقية.

اتخاذ خطوات جادة نحو دمج تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في جميع مباريات دوري الأبطال، بوصفها المسابقة الإفريقية الأكبر؛ لتحقيق الحد الأقصى من العدالة بين كافة الفرق.

إسناد جميع المباريات القادمة ذات الحساسية والجماهيرية الكبيرة إلى حكام النخبة في إفريقيا والمصنفين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

التطبيق الحاسم للوائح "كاف" والعمل على امتثال جميع عناصر اللعبة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وكان الأهلي تعادل مع الجيش الملكي المغربي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة إلقاء الجماهير المغربية لزجاجات مياه وآلات حادة في الملعب مما تسبب في توقف اللقاء لعدة دقائق.

الأهلي الاتحاد الإفريقي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
كأس العرب - أزارو ينضم إلى قائمة منتخب المغرب بعد إصابة مهري كأس العرب - تقرير: منتخب المغرب يستدعي شويعر بعد إصابة زميله في نهضة بركان موندو ديبورتيفو: فضيحة.. لاعبو الجيش الملكي حاولوا إخفاء الهجوم بآلة حادة على نجم الأهلي عبد الناصر محمد: لاعب أخطأ وعاقبناه.. والبعض لا يرى إلا الزمالك لاعب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: نستطيع تصدر المجموعة حتى بوجود مصر الزمالك يشكو حكم مباراة كايزر تشيفز.. ويطلب وجود " VAR" بشكل عاجل قرار من توروب بشأن لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة الشناوي
أخر الأخبار
استفاق من صدمتي الدربي والأبطال.. إنتر يفوز على بيزا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(0) أرسنال.. الأول يضيع 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يتسلل للمقدمة دون أن يشعر به أحد.. أستون فيلا يهزم ولفرهامبتون 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في غياب صلاح.. ليفربول يعود للانتصارات بفوز صعب على وست هام 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - جواو بيدرو يقود هجوم تشيلسي.. وثنائي جديد في دفاع أرسنال 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شاهدوه يسجل في إيطاليا.. برشلونة مهتم بضم جوهرة لايبزيج ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يطلب من "كاف" تطبيق 4 اقتراحات للحد من الانتهاكات في الملاعب الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518188/الأهلي-يطلب-من-كاف-تطبيق-4-اقتراحات-للحد-من-الانتهاكات-في-الملاعب-الإفريقية