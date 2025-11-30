انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(2) ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.

فيما يحتل وست هام المركز الـ17 برصيد 11 نقطة.

انتهت

ق 90+2: جوووووووول كودي جاكبو بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 88: تسديدة خطيرة من بوين بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 84: طرد للوكاس باكيتا.

ق 60: جووووووووووووول ألكسندر إيزاك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: دقيقة وقت بدل ضائع

ق39: فلوريان فيرتز يهدر فرصة سهلة وحارس وست هام يتصدى

ق30: نصف ساعة تمر والنتيجة سلبية

ق21: حارس وست هام يتصدى لكرة إيزاك من داخل الـ6 ياردات.

ق16: رأسية فيرجيل فان دايك تمر فوق العارضة

ق15: ربع ساعة بلا أهداف

ق5: تسديدة ألكسندر إيزاك تذهب فوق عارضة وست هام

انطلاق المباراة

ليفربول وست هام
