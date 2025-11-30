انتصار = ارتقاء 6 مراكز.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على بالاس بثنائية زيركزي وماونت

قلب مانشستر يونايتد تأخره لفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

تقدم بالاس بهدف جان فيليب ماتيتا، فيما سجل جوشوا زيركزي وماسون ماونت ثنائية الشياطين الحمر.

وارتقى مانشستر يونايتد 6 مراكز دفعة واحد من المركز الـ 12 للسادس برصيد 21 نقطة.

فيما توقف رصيد بالاس عند 20 نقطة في المركز السابع.

مكاسب يونايتد استمرت في اللقاء، بعودة ليساندرو مارتينيز للمشاركة في المباريات منذ 2 فبراير الماضي، أي ما يقارب 10 أشهر، كبديل في الدقائق الأخيرة.

وصف المباراة

أهدر ماتيتا انفرادا تاما في الدقيقة 15 ومرت كرته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 32 تحصل الفرنسي على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من ليني يورو مدافع يونايتد.

وسجل ماتيتا هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 33 لكن تقنية الفيديو أمرت بإعادتها بسبب لمسه للكرة مرتين أثناء التنفيذ.

الفرنسي سجلها لكن في زاوية أخرى لتصبح النتيجة 1-0 ورفع رصيده لـ 7 أهداف في المركز الثالث بترتيب الهدافين.

video:3

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني قلب يونايتد الطاولة ركلة ثابتة نفذها برونو فيرنانديز صوب جوشوا زيركزي الذي تسلم الكرة وسددها مباغتة في الشباك معلنا التعادل في الدقيقة 54.

video:2

GOAL!



All square at Selhurst Park 🤝



Joshua Zirkzee produces a brilliant finish from a tight angle!#beINPL #CRYMUN #MUFC pic.twitter.com/vUq6Ur9zjI — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 30, 2025

وبعد 8 دقائق ومن ركلة ثابتة أخرى مهد برونو الكرة لماسون ماونت الذي سدد كرة قوية أرضية على يمين الحارس لتصبح النتيجة 2-1 ليونايتد.

وصنع برونو 56 هدفا في الدوري الإنجليزي متفوقا على بول سكولز أسطورة النادي وأصبح رابع أكثر لاعب تمريرا للكرات الحاسمة بعد راين جيجز (163) وواين روني (93) وديفيد بيكام (80).

وعادل مانشستر يونايتد سجل أرسنال من الأهداف المسجلة من كرات ثابتة هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

وسجل ماونت هدفين هذا الموسم في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في آخر موسمين مع الفريق.

video:1

GOAL!



Mason Mount fires low and hard to complete the @ManUtd turnaround at Selhurst Park 👹



Can Palace respond...?#beINPL #CRYMUN #MUFC pic.twitter.com/YjaTDxH8C6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 30, 2025

وكاد براين مبومو أن يضيف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة مارك جيهي مدافع بالاس لكن الكرة جاءت سهلة في يد الحارس.

الدقائق الأخيرة حاول لاعبو بالاس العودة في اللقاء لكن دون جديد لتنتهي المباراة بفوز يونايتد خارج قواعده.