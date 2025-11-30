انتصار = ارتقاء 6 مراكز.. مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على بالاس بثنائية زيركزي وماونت

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 16:06

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي - مانشستر يونايتد

قلب مانشستر يونايتد تأخره لفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

تقدم بالاس بهدف جان فيليب ماتيتا، فيما سجل جوشوا زيركزي وماسون ماونت ثنائية الشياطين الحمر.

وارتقى مانشستر يونايتد 6 مراكز دفعة واحد من المركز الـ 12 للسادس برصيد 21 نقطة.

أخبار متعلقة:
سلوت يوضح سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام وست هام ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو تعديل القانون بداية الموسم سبب إعادة ركلة ماتيتا ضد مانشستر يونايتد قرعة نارية في نصف نهائي كأس ملك السعودية

فيما توقف رصيد بالاس عند 20 نقطة في المركز السابع.

مكاسب يونايتد استمرت في اللقاء، بعودة ليساندرو مارتينيز للمشاركة في المباريات منذ 2 فبراير الماضي، أي ما يقارب 10 أشهر، كبديل في الدقائق الأخيرة.

وصف المباراة

أهدر ماتيتا انفرادا تاما في الدقيقة 15 ومرت كرته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 32 تحصل الفرنسي على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من ليني يورو مدافع يونايتد.

وسجل ماتيتا هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 33 لكن تقنية الفيديو أمرت بإعادتها بسبب لمسه للكرة مرتين أثناء التنفيذ.

الفرنسي سجلها لكن في زاوية أخرى لتصبح النتيجة 1-0 ورفع رصيده لـ 7 أهداف في المركز الثالث بترتيب الهدافين.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني قلب يونايتد الطاولة ركلة ثابتة نفذها برونو فيرنانديز صوب جوشوا زيركزي الذي تسلم الكرة وسددها مباغتة في الشباك معلنا التعادل في الدقيقة 54.

وبعد 8 دقائق ومن ركلة ثابتة أخرى مهد برونو الكرة لماسون ماونت الذي سدد كرة قوية أرضية على يمين الحارس لتصبح النتيجة 2-1 ليونايتد.

وصنع برونو 56 هدفا في الدوري الإنجليزي متفوقا على بول سكولز أسطورة النادي وأصبح رابع أكثر لاعب تمريرا للكرات الحاسمة بعد راين جيجز (163) وواين روني (93) وديفيد بيكام (80).

وعادل مانشستر يونايتد سجل أرسنال من الأهداف المسجلة من كرات ثابتة هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

وسجل ماونت هدفين هذا الموسم في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في آخر موسمين مع الفريق.

وكاد براين مبومو أن يضيف الثالث من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة مارك جيهي مدافع بالاس لكن الكرة جاءت سهلة في يد الحارس.

الدقائق الأخيرة حاول لاعبو بالاس العودة في اللقاء لكن دون جديد لتنتهي المباراة بفوز يونايتد خارج قواعده.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد كريستال بالاس
نرشح لكم
برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) أرسنال.. جوووووول التعااادل يتسلل للمقدمة دون أن يشعر به أحد.. أستون فيلا يهزم ولفرهامبتون في غياب صلاح.. ليفربول يعود للانتصارات بفوز صعب على وست هام التشكيل - جواو بيدرو يقود هجوم تشيلسي.. وثنائي جديد في دفاع أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(2) ليفربول
أخر الأخبار
مباراة توقفت بسبب إلقاء الزجاجات.. بيتيس يحسم الدربي بالفوز على إشبيلية 13 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس مصر – إنبي يفوز على المقاولون في الدقائق القاتلة ويتأهل للدور الـ 16 21 دقيقة | الكرة المصرية
برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
استفاق من صدمتي الدربي والأبطال.. إنتر يفوز على بيزا ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) أرسنال.. جوووووول التعااادل ساعة | الدوري الإنجليزي
يتسلل للمقدمة دون أن يشعر به أحد.. أستون فيلا يهزم ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518182/انتصار-ارتقاء-6-مراكز-مانشستر-يونايتد-يقلب-الطاولة-على-بالاس-بثنائية-زيركزي-وماونت