سلوت يوضح سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام وست هام

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي مع أرني سلوت

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول الأسباب التي دفعته للإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء ضد وست هام يونايتد.

ويجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد بدلاء فريقه أمام وست هام يونايتد في مباراة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام وست هام؟ نلعب 4 مباريات في 10 أيام. لديّ العديد من اللاعبين الجيدين، لذا اخترت اليوم تشكيلة مختلفة".

أخبار متعلقة:
ميرور: فالفيردي يدرس الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلاف مع ألونسو تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء.. وعودة أليسون وفيرتز أمام وست هام تعديل القانون بداية الموسم سبب إعادة ركلة ماتيتا ضد مانشستر يونايتد مصدر من المنتخب لـ في الجول: تحديد 3 ديسمبر لانطلاق معسكر الاستعداد لأمم إفريقيا لإراحة اللاعبين

وأضاف "أحيانًا يكون ألكسندر إيزاك على مقاعد البدلاء، وأحيانًا فلوريان فيرتز. هذه هي التشكيلة التي اخترتها اليوم".

وأكمل المدرب الهولندي "لم يكن قرارًا سهلا أبدا، وليست هذه هي المرة الأولى التي أفعل فيها ذلك".

مباراة اليوم هي الأولى التي يجلس فيها محمد صلاح على مقاعد البدلاء في الدوري الإنجليزي تحت قيادة أرني سلوت.

وهي المرة الأولى بشكل عام منذ أبريل 2024.

فقد شارك الدولي المصري كأساسي في كل مباريات الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الذي توج ليفربول في نهايته باللقب.

محمد صلاح ليفربول وست هام أرني سلوت
نرشح لكم
ريس جيمس: أستعيد مستواي أسبوع بعد الآخر.. وكنا أفضل قبل الطرد ماريسكا: نحن على الطريق الصحيح.. وطرد كايسيدو كان واضحا ولكن أرتيتا: الحكم كان صائبا في طرد كايسيدو كادوا أن يضربوهم بسلاحهم.. تشيلسي يتعادل مع أرسنال إيزاك: كنت أبحث عن تسجيل أول أهدافي في الدوري مع ليفربول  برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام
أخر الأخبار
كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريس جيمس: أستعيد مستواي أسبوع بعد الآخر.. وكنا أفضل قبل الطرد 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - جيرونا (0)-(0) ريال مدريد.. تهديد أول 44 دقيقة | الدوري الإسباني
الكشف عن جدول استعداد منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية 47 دقيقة | منتخب مصر
ماريسكا: نحن على الطريق الصحيح.. وطرد كايسيدو كان واضحا ولكن 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: الحكم كان صائبا في طرد كايسيدو ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - عودة ميليتاو وروديجير للدفاع في مواجهة جيرونا ساعة | الدوري الإسباني
كادوا أن يضربوهم بسلاحهم.. تشيلسي يتعادل مع أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518181/سلوت-يوضح-سبب-جلوس-صلاح-على-مقاعد-البدلاء-أمام-وست-هام