سلوت يوضح سبب جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام وست هام

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول الأسباب التي دفعته للإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء ضد وست هام يونايتد.

ويجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد بدلاء فريقه أمام وست هام يونايتد في مباراة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام وست هام؟ نلعب 4 مباريات في 10 أيام. لديّ العديد من اللاعبين الجيدين، لذا اخترت اليوم تشكيلة مختلفة".

وأضاف "أحيانًا يكون ألكسندر إيزاك على مقاعد البدلاء، وأحيانًا فلوريان فيرتز. هذه هي التشكيلة التي اخترتها اليوم".

وأكمل المدرب الهولندي "لم يكن قرارًا سهلا أبدا، وليست هذه هي المرة الأولى التي أفعل فيها ذلك".

مباراة اليوم هي الأولى التي يجلس فيها محمد صلاح على مقاعد البدلاء في الدوري الإنجليزي تحت قيادة أرني سلوت.

وهي المرة الأولى بشكل عام منذ أبريل 2024.

فقد شارك الدولي المصري كأساسي في كل مباريات الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الذي توج ليفربول في نهايته باللقب.