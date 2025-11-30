تعديل القانون بداية الموسم سبب إعادة ركلة ماتيتا ضد مانشستر يونايتد

سجل جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس هدفا من ركلة جزاء ضد مانشستر يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

الركلة أعيدت بسبب لمس الفرنسي للكرة مرتين وسجلها في المرة الثانية بنجاح، فلماذا أعيدت الركلة؟

سابقا إذا لمس اللاعب الكرة مرتين أثناء تنفيذ ركلة الجزاء سواء بقصد أو بدون قصد تُلغى ولا تُحتسب هدفا رغم دخولها الشباك.

وتعد لقطة ركلة ترجيح خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي فاصلة في تغيير القانون.

الأرجنتيني سجل ركلته لكنها ألغيت بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي لمس الكرة بقدميه أثناء التنفيذ.

وفي يونيو 2025 أقر مجلس كرة القدم (IFAB) تعديلات جديدة في قانون ركلات الجزاء والترجيح ويبدأ تنفيذها في 1 يوليو 2025.

إذا لمس اللاعب الكرة مرتين دون تعمد

الركلة المسجلة

إعادة تنفيذ ركلات الجزاء (الترجيح) التي سكنت الشباك عند لمس اللاعب المسدد للكرة مرتين (عن طريق الخطأ)، بدلا من عدم احتسابها.

الركلة الضائعة

إذا لم تُسجل ضربة الجزاء في حالة غير المتعمد تحتسب ركلة حرة غير مباشرة (إلا إذا سمح الحكم باستمرار اللعب لحصول الخصم على الكرة).

وفي حالة ركلة الترجيح تحتسب على أنها ضائعة.

إذا لمس اللاعب الكرة مرتين متعمدا

في حالة تعمد منفذ الركلة لعب الكرة بكلتا قدميه أو لمسها عمدا للمرة الثانية تحتسب ركلة حرة غير مباشرة، أو تحتسب ركلة ضائعة في حالة ركلات الترجيح.

ومع لمس ماتيتا الكرة مرتين دون تعمد قرر الحكم بعد انتظار قرار حكم الفيديو إعادة الركلة التي سجلها الفرنسي مجددا في الشباك معلنا تقدم بالاس على يونايتد.