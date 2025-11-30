يجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد بدلاء فريقه أمام وست هام يونايتد في المباراة التي تنطلق بعد قليل.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

مباراة اليوم هي المرة الأولى التي يجلس فيها محمد صلاح على مقاعد البدلاء في الدوري الإنجليزي تحت قيادة أرني سلوت.

وهي المرة الأولى بشكل عام منذ أبريل 2024.

وعاد فلوريان فيرتز إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه لعدة مباريات بسبب الإصابة.

فيما يعود الحارس أليسون بيكر إلى حراسة مرمى ليفربول، بعدما غاب عن لقاء إيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوش كيركيز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان خرافنبيرخ

الهجوم: فلوريان فيرتز – كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك

ويحتل ليفربول المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.

فيما يحتل وست هام المركز الـ17 برصيد 11 نقطة