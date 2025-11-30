انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (1)-(2) مانشستر يونايتد.. فوز الشياطين الحمر
الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 13:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل بالاس المركز السادس برصيد 20 نقطة فيما يحتل يونايتد المركز الثاني عشر برصد 18 نقطة.
--
انتهت
ق 77: مبومو يهدر فرصة الهدف الثالث بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء
GOAL!
Mason Mount fires low and hard to complete the @ManUtd turnaround at Selhurst Park 👹
Can Palace respond...?#beINPL #CRYMUN #MUFC pic.twitter.com/YjaTDxH8C6— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 30, 2025
ق 64: جوووول ماونت بتسديدة أرضية يسجل الثاني ليونايتد
GOAL!
All square at Selhurst Park 🤝
Joshua Zirkzee produces a brilliant finish from a tight angle!#beINPL #CRYMUN #MUFC pic.twitter.com/vUq6Ur9zjI— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 30, 2025
ق54 جووووول زيركزي يتعادل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
GOAL!@CPFC lead against @ManUtd 🦅
At the second time of asking, Jean-Philippe Mateta makes no mistake from the penalty spot!#beINPL #CRYMUN #CPFC pic.twitter.com/6q9jZc2fTp— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 30, 2025
ق 45: جووووول مؤكد تلك المرة من ماتيتا من علامة الجزاء
ق 34: إعادة ركلة الجزاء بسبب لمس ماتيتا للكرة لمرتين
ق 33: جووول ماتيتا يسجل من ركلة جزاء
ق 32: ضربة جزاء على ليني يورو بعد عرقلة ماتيتا
ق 15: ماتيتا ينفرد ويسدد كرة تمر بجوار القائم
بداية اللقاء