انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (1)-(2) مانشستر يونايتد.. فوز الشياطين الحمر

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 13:52

كتب : FilGoal

براين مبومو - بنجامين سيسكو - ليني يورو - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل بالاس المركز السادس برصيد 20 نقطة فيما يحتل يونايتد المركز الثاني عشر برصد 18 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن كأس العرب - مؤتمر مدرب قطر: نحترم منتخب فلسطين.. ونستهدف التتويج باللقب كاراتيه - تتويج مصر بـ 3 ذهبيات في بطولة العالم كأس العرب - انضمام ثنائي المصري لبعثة منتخب مصر

--

انتهت

ق 77: مبومو يهدر فرصة الهدف الثالث بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق 64: جوووول ماونت بتسديدة أرضية يسجل الثاني ليونايتد

ق54 جووووول زيركزي يتعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووول مؤكد تلك المرة من ماتيتا من علامة الجزاء

ق 34: إعادة ركلة الجزاء بسبب لمس ماتيتا للكرة لمرتين

ق 33: جووول ماتيتا يسجل من ركلة جزاء

ق 32: ضربة جزاء على ليني يورو بعد عرقلة ماتيتا

ق 15: ماتيتا ينفرد ويسدد كرة تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) أرسنال.. جوووووول التعااادل يتسلل للمقدمة دون أن يشعر به أحد.. أستون فيلا يهزم ولفرهامبتون في غياب صلاح.. ليفربول يعود للانتصارات بفوز صعب على وست هام التشكيل - جواو بيدرو يقود هجوم تشيلسي.. وثنائي جديد في دفاع أرسنال انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(2) ليفربول
أخر الأخبار
مباراة توقفت بسبب إلقاء الزجاجات.. بيتيس يحسم الدربي بالفوز على إشبيلية 12 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس مصر – إنبي يفوز على المقاولون في الدقائق القاتلة ويتأهل للدور الـ 16 21 دقيقة | الكرة المصرية
برونو فيرنانديز: أصبحنا أفضل في الشوط الثاني أمام كريستال بالاس 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أموريم: التفاصيل الصغيرة صنعت الفارق ضد كريستال بالاس 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
استفاق من صدمتي الدربي والأبطال.. إنتر يفوز على بيزا ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت يكشف سببب عدم مشاركة صلاح أمام وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) أرسنال.. جوووووول التعااادل ساعة | الدوري الإنجليزي
يتسلل للمقدمة دون أن يشعر به أحد.. أستون فيلا يهزم ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518174/انتهت-الدوري-الإنجليزي-كريستال-بالاس-1-2-مانشستر-يونايتد-فوز-الشياطين-الحمر