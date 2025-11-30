رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام

محمد صلاح ضد وست هام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه وست هام يونايتد يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

في حال تسجيل صلاح لهدف في شباك المطارق سيرتقي وست هام للمركز الثاني في قائمة ضحايا الدولي المصري من حيث عدد الأهداف.

فقد سجل صلاح 13 هدفا في شباك وست هام بمختلف المسابقات، ويفصله هدف وحيد عن توتنام الذي اهتزت شباكه من صلاح 14 مرة.

أما مانشستر يونايتد فقد وقع ضحية لأهداف قائد منتخب مصر في 16 مرة، وهو أكبر ضحاياه.

علما بأن صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ضد وست هام في مختلف المسابقات، 13 هدفا في 18 مباراة.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 419 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

