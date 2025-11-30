فودين: سباق لقب الدوري الإنجليزي ليس سهلا أبدا

يؤمن فيل فودين نجم مانشستر سيتي بصعوبة الصراع على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما حقق فريقه فوزا صعبا على ليدز يونايتد الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وسجل فودين ثنائية في فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد 3-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال فودين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها من أقوى المباريات، سيطرنا تماما على الشوط الأول، غيروا أسلوب لعبهم في الشوط الثاني، ولم نتمكن من التقدم".

وأضاف "كان شوطًا مُحبطًا لكن بعد الاستراحة القصيرة، نظم المدرب صفوفنا، سنحت لنا بعض الفرص، وأخيرا وجدتُ بعض المساحات وسجلتُ هدفًا، لا تزال هناك جوانب يمكننا تحسينها ونحن سعداء بالنتيجة".

وأكمل "سباق اللقب ليس سهلا أبدا، دائمًا ما يمر بفترات صعود وهبوط وفترات لا نستطيع فيها التقدم، وقد مررنا بذلك".

سجل فودين 64 هدفًا في الدوري الإنجليزي في مسيرته، متجاوزًا أسطورة مانشستر سيتي يايا توريه ونجم مانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكام.

وتابع "كنت متعطشًا للغاية للعب وإثبات قدرتي على تسجيل الأهداف، أضعت بعض الفرص ضد نيوكاسل يونايتد، وأردت تصحيح الوضع ضد ليدز يونايتد".

وأنقذ فيل فودين فريقه مانشستر سيتي وقاده لفوز مثير ودرامي على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب الاتحاد.

واستمر تفوق مانشستر سيتي على ليدز يونايتد، وبذلك يكون فاز عليه في آخر 5 مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي.

وبعدما كانت المباراة تذهب إلى التعادل سجل فيل فودين هدف فوز مانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 25 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر والذي سيلعب ضد تشيلسي الذي يمتلك 23 نقطة.

وتوقف رصيد ليدز عند النقطة 11 في المركز الـ18.

