إنتر ميامي يهزم نيويورك سيتي بخماسية ويتوج بطلا للقسم الشرقي.. ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي

قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي للتأهل إلى نهائي الدوري الأمريكي بعد التتويج بطلا للقسم الشرقي.

وتغلب إنتر ميامي على نيويورك سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأمريكي، ونهائي القسم الشرقي.

وبذلك نجح إنتر ميامي في التتويج بلقب القسم الشرقي ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل الأرجنتيني تاديو أليندي ثلاثة أهداف "هاتريك" مقابل هدف لكل من سيلفيتي وسيجوفيا.

وصنع ليونيل ميسي الهدف الثالث لفريق إنتر ميامي ليصل إلى المساهمة رقم 14 في المرحلة الإقصائية فقط.

وكان ميسي قد توج بجائزة هداف الدوري الأمريكي هذا الموسم بمرحلة المجموعات للقسمين الشرقي والغربي.

ويواجه إنتر ميامي فريق فانكوفر وايت كابس الكندي في نهائي الدوري الأمريكي مساء السبت المقبل.

وكان فانكوفر الذي يضم بين صفوفه توماس مولر قد توج بلقب القسم الغربي وتأهل لنهائي الدوري الأمريكي.