إنتر ميامي يهزم نيويورك سيتي بخماسية ويتوج بطلا للقسم الشرقي.. ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 10:03

كتب : FilGoal

إنتر ميامي - بطل القسم الشرقي

قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي للتأهل إلى نهائي الدوري الأمريكي بعد التتويج بطلا للقسم الشرقي.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي على نيويورك سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأمريكي، ونهائي القسم الشرقي.

وبذلك نجح إنتر ميامي في التتويج بلقب القسم الشرقي ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه.

أخبار متعلقة:
"ساهم في 4 أهداف".. ميسي يقود إنتر ميامي لنصف نهائي الدوري الأمريكي بعد تخطي سينسيناتي تيباس يرد على بيريز: خطاب إقصائي متكرر.. ومغالطات حول مشروع CVC واتفاق ميامي ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي لربع نهائي الدوري الأمريكي ميسي يسجل في خسارة إنتر ميامي أمام ناشفيل واللجوء لمباراة فاصلة بالدوري الأمريكي

وسجل الأرجنتيني تاديو أليندي ثلاثة أهداف "هاتريك" مقابل هدف لكل من سيلفيتي وسيجوفيا.

وصنع ليونيل ميسي الهدف الثالث لفريق إنتر ميامي ليصل إلى المساهمة رقم 14 في المرحلة الإقصائية فقط.

وكان ميسي قد توج بجائزة هداف الدوري الأمريكي هذا الموسم بمرحلة المجموعات للقسمين الشرقي والغربي.

ويواجه إنتر ميامي فريق فانكوفر وايت كابس الكندي في نهائي الدوري الأمريكي مساء السبت المقبل.

وكان فانكوفر الذي يضم بين صفوفه توماس مولر قد توج بلقب القسم الغربي وتأهل لنهائي الدوري الأمريكي.

الدوري الأمريكي القسم الشرقي إنتر ميامي ليونيل ميسي
نرشح لكم
دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله منافس بيراميدز المحتمل - "غير عادلة على الإطلاق".. رئيس فلامنجو ينتقد كأس إنتركونتيننتال تقرير: دور منتظر من نافاس لإقناع جيمس رودريجز بالانتقال لـ بوماس طريق بيراميدز - موعد مواجهة فلامنجو ضد كروز أزول في دربي الأمريكيتين ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل انتهت نهائي كوبا ليبرتادوريس - بالميراس (0)-(1) فلامنجو سجل وصنع رغم الإصابة.. نيمار يقود سانتوس للخروج من مراكز الهبوط قبل جولتين على النهاية آس: راموس يفكر في الرحيل عن مونتيري من أجل كأس العالم 2026
أخر الأخبار
كأس العرب - السولية: نتمنى حصد اللقب وإهداءه لروح أحمد رفعت دقيقة | كأس العرب
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0)-(0) مانشستر يونايتد.. بداية اللقاء 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن 16 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - انضمام ثنائي المصري لبعثة منتخب مصر 26 دقيقة | الدوري المصري
كاراتيه - تأهل عبد الله ممدوح ويوسف بدوي إلى نهائي بطولة العالم 35 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العرب - مؤتمر مدرب قطر: نحترم منتخب فلسطين.. ونستهدف التتويج باللقب 46 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مؤتمر ساسي: قانون فيفا الجديد ممتاز.. ونريد تحقيق إنجاز لـ تونس 57 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مؤتمر الطرابلسي: لماذا لا تفوز تونس باللقب.. وتوقيت البطولة صعب ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم 4 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب
/articles/518146/إنتر-ميامي-يهزم-نيويورك-سيتي-بخماسية-ويتوج-بطلا-للقسم-الشرقي-ويتأهل-لنهائي-الدوري-الأمريكي