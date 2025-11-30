مواعيد مباريات الأحد 30 نوفمبر 2025.. دربي لندن وليفربول وريال مدريد وسيدات اليد

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 09:52

كتب : FilGoal

أرسنال - تشيلسي

يشهد اليوم الأحد الموافق 30 من شهر نوفمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
مؤمن سليمان: الخسارة برباعية؟ الهلال يستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي تقرير: 5 أندية إنجليزية ترغب في ضم سيمينيو.. وليفربول المرشح الأبرز تغيير تاريخي في الدوري الإنجليزي 5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم

كأس مصر

يلعب فاركو أمام تليفونات بني سويف ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وتقام المباراة على استاد حرس الحدود الساعة 2:30 عصرا.

بينما يحل المقاولون العرب ضيفا على إنبي في تمام الخامسة مساء على استاد بتروسبورت.

وتذاع المباريات عبر قنوات أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس ضمن منافسات المسابقة، في تمام الثانية عصرا.

بينما يحل ليفربول ضيفا على وست هام في الرابعة و5 دقائق.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما قمة الجولة فبين تشيلسي وأرسنال في السادسة والنصف مساء على استاد ستامفورد بريدج وعبر نفس القناة.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على جيرونا في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل نابولي ضيفا على روما في العاشرة إلا ربع مساء بقمة مباريات الجولة.

الدوري الفرنسي

يحل نانت بقيادة مصطفى محمد ضيفا على ليون ضمن منافسات المسابقة.

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كرة يد

يلعب منتخب سيدات مصر أمام هولندا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم.

وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي كرة يد الدوري الإسباني
نرشح لكم
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام فودين: سباق لقب الدوري الإنجليزي ليس سهلا أبدا جوارديولا: هالاند سيسجل هدفه رقم 100 في المباراة المقبلة بمشاركة متأخرة من مرموش.. فودين ينقذ مانشستر سيتي ويقوده لفوز مثير على ليدز مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(2) ليدز.. نهاية المباراة بفوز السماوي تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يعتمد على الأساسيين ضد ليدز بعد خسارة ليفركوزن تقارير: إليوت أندرسون على رأس اهتمامات مانشستر سيتي مؤتمر ماريسكا: عودة بالمر أمام أرسنال.. ومن المبكر الحديث عن سباق اللقب
أخر الأخبار
كأس العرب - الدراجات الهوائية تعد منتخب السعودية بعد الوصول لقطر 5 دقيقة | كأس العرب
تقرير: دور منتظر من نافاس لإقناع جيمس رودريجز بالانتقال لـ بوماس 8 دقيقة | أمريكا
"الرئيس التاريخي لنادي سموحة".. عمر الغنيمي يقترح تكريم فرج عامر بعد خسارته الانتخابات 8 دقيقة | الدوري المصري
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نوير يغلق الباب أمام العودة لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباليتي يؤكد غياب فلاهوفيتش لفترة من الوقت بسبب الإصابة 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب اتحاد جدة: دومبيا تحدى الإصابة.. وأشكر عوار على تضحيته 36 دقيقة | سعودي في الجول
فودين: سباق لقب الدوري الإنجليزي ليس سهلا أبدا 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم 4 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب
/articles/518145/مواعيد-مباريات-الأحد-30-نوفمبر-2025-دربي-لندن-وليفربول-وريال-مدريد-وسيدات-اليد