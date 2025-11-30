مواعيد مباريات الأحد 30 نوفمبر 2025.. دربي لندن وليفربول وريال مدريد وسيدات اليد

يشهد اليوم الأحد الموافق 30 من شهر نوفمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

كأس مصر

يلعب فاركو أمام تليفونات بني سويف ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وتقام المباراة على استاد حرس الحدود الساعة 2:30 عصرا.

بينما يحل المقاولون العرب ضيفا على إنبي في تمام الخامسة مساء على استاد بتروسبورت.

وتذاع المباريات عبر قنوات أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس ضمن منافسات المسابقة، في تمام الثانية عصرا.

بينما يحل ليفربول ضيفا على وست هام في الرابعة و5 دقائق.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما قمة الجولة فبين تشيلسي وأرسنال في السادسة والنصف مساء على استاد ستامفورد بريدج وعبر نفس القناة.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على جيرونا في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل نابولي ضيفا على روما في العاشرة إلا ربع مساء بقمة مباريات الجولة.

الدوري الفرنسي

يحل نانت بقيادة مصطفى محمد ضيفا على ليون ضمن منافسات المسابقة.

وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كرة يد

يلعب منتخب سيدات مصر أمام هولندا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم.

وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء.