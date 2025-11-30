موندو ديبورتيفو: فضيحة.. لاعبو الجيش الملكي حاولوا إخفاء الهجوم بآلة حادة على نجم الأهلي

ألقت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الضوء على واقعة إلقاء جماهير الجيش الملكي بزجاجات المياة وآلة حادة على لاعبي الأهلي خلال مباراة الفريقين.

وقالت الصحيفة "شهدت الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا مشهدا أقرب إلى أفلام السينما في مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي".

وأضاف "ففي منتصف المباراة قام أحد مشجعي الفريق المغربي بإلقاء نصل حاد باتجاه تريزيجيه لاعب الأهلي".

وأكملت "والأسوأ من ذلك أنه عندما حاول لاعب الوسط وزملاؤه إظهار السلاح للحكم حاول لاعبو الفريق المنافس منعهم بكل الطرق".

وأتمت الصحيفة "ويمكن حتى رؤية أحد اللاعبي يرتدي قميص البدلاء للجيش الملكي وهو يخبئ الأداة داخل سرواله، وهي صورة مخزية بكل معنى الكلمة".

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وسجل تريزيجيه هدف الأحمر.