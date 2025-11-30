موندو ديبورتيفو: فضيحة.. لاعبو الجيش الملكي حاولوا إخفاء الهجوم بآلة حادة على نجم الأهلي

الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 00:56

كتب : FilGoal

مباراة الأهلي والجيش الملكي

ألقت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الضوء على واقعة إلقاء جماهير الجيش الملكي بزجاجات المياة وآلة حادة على لاعبي الأهلي خلال مباراة الفريقين.

وقالت الصحيفة "شهدت الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا مشهدا أقرب إلى أفلام السينما في مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي".

وأضاف "ففي منتصف المباراة قام أحد مشجعي الفريق المغربي بإلقاء نصل حاد باتجاه تريزيجيه لاعب الأهلي".

أخبار متعلقة:
محمود البنا: لا يهمني هجوم جمهور الزمالك.. ولم أجامل الأهلي أحمد حسن: لهذا السبب كانت أولويتنا ضم مروان حمدي على حساب أحمد عاطف لاعب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: نستطيع تصدر المجموعة حتى بوجود مصر

وأكملت "والأسوأ من ذلك أنه عندما حاول لاعب الوسط وزملاؤه إظهار السلاح للحكم حاول لاعبو الفريق المنافس منعهم بكل الطرق".

وأتمت الصحيفة "ويمكن حتى رؤية أحد اللاعبي يرتدي قميص البدلاء للجيش الملكي وهو يخبئ الأداة داخل سرواله، وهي صورة مخزية بكل معنى الكلمة".

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وسجل تريزيجيه هدف الأحمر.

الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
عبد الناصر محمد: لاعب أخطأ وعاقبناه.. والبعض لا يرى إلا الزمالك لاعب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: نستطيع تصدر المجموعة حتى بوجود مصر الزمالك يشكو حكم مباراة كايزر تشيفز.. ويطلب وجود " VAR" بشكل عاجل قرار من توروب بشأن لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة الشناوي يورتشيتش: الفوز على باور ديناموز لا يعني التأهل للدور المقبل بالعلامة الكاملة.. بيراميدز يفوز على باور ديناموز خارج ملعبه الكونفدرالية – شباب بلوزداد يسقط برباعية أمام أوتوهو
أخر الأخبار
ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل 22 دقيقة | أمريكا
موندو ديبورتيفو: فضيحة.. لاعبو الجيش الملكي حاولوا إخفاء الهجوم بآلة حادة على نجم الأهلي 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمود البنا: لا يهمني هجوم جمهور الزمالك.. ولم أجامل الأهلي ساعة | الدوري المصري
عبد الناصر محمد: لاعب أخطأ وعاقبناه.. والبعض لا يرى إلا الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
وزير الرياضة يتحدث عن أرض الزمالك ..وحقيقة الخلاف بين أبو ريدة وحسام حسن ساعة | الكرة المصرية
مدير الكرة بالاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل الجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
منافس مصر - حارس الأردن: مجموعتنا قوية.. ونريد الذهاب بعيدا في كأس العرب ساعة | كأس العرب
أحمد حسن: لهذا السبب كانت أولويتنا ضم مروان حمدي على حساب أحمد عاطف 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 3 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/518143/موندو-ديبورتيفو-فضيحة-لاعبو-الجيش-الملكي-حاولوا-إخفاء-الهجوم-بآلة-حادة-على-نجم-الأهلي