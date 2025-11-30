عبد الناصر محمد: لاعب أخطأ وعاقبناه.. والبعض لا يرى إلا الزمالك

أشاد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك بالمدير الفني أحمد عبد الرؤوف، ووضح حقيقة معاقبة أحد لاعبي الفريق على هامش مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال مدير الكرة في تصريحاته عبر المركز الإعلامي للنادي الأبيض: "أحمد عبد الرؤوف مدرب واعد ومثقف ويمتلك شخصية قوية، ويتعامل مع الجميع باحترام ولا يسمح أبدا بالتدخل في عمله، ويتميز بالوضوح والقدرة على المواجهة، ويعمل ليلا ونهارا من أجل الفريق".

وأضاف "هناك لاعب أخطأ في حق نفسه وحق الفريق وتمت معاقبته ولن نعلن عن حجم العقوبة. لست مطالبا طوال الوقت بالرد على كل خبر غرضه تشتيت الفريق لأن هذا أسلوب عفا عليه الزمن، ولكن من حق جماهير الزمالك الوفية أن نوضح لها الصورة".

وتابع "هناك 21 ناديا في الدوري الممتاز، ورغم ذلك يصر البعض على بث أخبار كاذبة ضد نادي الزمالك ويتداولها كل فرد حسب انتمائه وتوجهه".

وأوضح "ما يحدث في الزمالك طبيعي ومتكرر في جميع الأندية، وأرى ذلك مقياسا للنجاح والتنافس الشريف لأن الزمالك يمتلك 3 حراس من الأفضل في مصر بخلاف حارس آخر صاعد سيكون له شأن كبير في المستقبل".

وأكمل "من الطبيعي أن يكون التنافس على أشده، ودورنا هو التقويم، ومن يكرر المخالفات ويتعمدها لن يكون له وجود معنا".

وواصل "كم الأخبار السلبية المتداولة غير الحقيقية عن الزمالك والتي لا تعبر سوى عن فكر وخيال كاتبها، هدفها تصدير الضغط للفريق، ونحن لا نتأثر بالضغط فالجميع محترفون، ولا ينال هذا من الفريق أبدا".

وأضاف "اعتدنا الأزمات المالية وكل فرق الدوري في أزمات مشابهة، إلا أن التركيز دائما على الزمالك، وعلى البعض أن يركز في جوانب أخرى لدى الأخرين".

واختتم "لاعبو الزمالك رجال وهم أبناء لنا، وسياستنا هي التقويم وأن نكون يدا واحدة. نمتلك لاعبون كبار وآخرين واعدين يستمدون قوتهم من نبض جماهيرنا الوفية، بالتأكيد سنواصل العمل كي نصل للنتائج المرضية في جميع البطولات".

وتعادل الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 1-1 في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.