لاعب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: نستطيع تصدر المجموعة حتى بوجود مصر

شدد نيل توفي لاعب منتخب جنوب إفريقيا السابق والمدير التقني الحالي له على ثقته في إمكانية تصدر بلاده لمجموعته في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب البافانا من خوض غمار البطولة القارية في الأراضي المغربية.

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية رفقة كل من: "أنجولا، مصر، زيمبابوي".

وقال توفي لـ FilGoal.com: "منتخب جنوب إفريقيا لديه فرصة جيدة جدًا هذا العام، إذ أظهر قدراته الكبيرة مؤخرًا وخاض تصفيات كأس العالم بشكل مميز وأثبت للجميع التطور الكبير للكرة الإفريقية".

وأضاف "اللاعبون نضجوا بشكل ممتاز ويريدون أن يحققوا شيئا يخلّد أسماءهم في ذاكرة الجماهير".

وواصل "من الواضح أننا نعلم مدى قوة منتخب مصر فهو دائمًا من بين الفرق المتقدمة في هذه البطولة وفدم أداءً جيدًا في عدد لا يحصى من البطولات".

وكشف "منتخب جنوب إفريقيا يستطيع المنافسة مع أي فريق في هذه البطولة، بغض النظر عن حجمه أو مكانته".

وأوضح "التأهل مع مصر في هذه المجموعة أعتقد أنه ما سيحدث على الأرجح ولكننا بالتأكيد لا نفتقر إلى الجودة في تصدر هذه المجموعة، خاصة مع وجود مصر ولاعبيها المميزين مثل محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه"، لكن أعتقد أن فريقنا قد تطور بشكل كبير جدًا في العامين الماضيين".

وتابع "من سيتوج بالبطولة؟ أعتقد أن هناك بعض الفرق الجيدة جدًا، المغرب كدولة مضيفة يجب أن يكون منتخبها من بين الفرق المرشحة، لقد أظهر في كأس العالم الأخيرة مدى قوة الفريق، ومصر كما قلت هي دائمًا دولة تقدم أداءً جيدًا في هذه البطولة ولديها لاعبين ذو جودة عالية، لذلك أعتقد أن جنوب إفريقيا ستكون ضمن هذه الفرق القادرة على الفوز بالبطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "حصاني الأسود هذه النسخة هو جمهورية الكونجو الديمقراطية، لديهم فريق نشيط وأعتقد أن لديهم فريقًا قادرًا على إرباك العديد من الفرق الكبيرة".

وخاض نيل توفي 52 مباراة دولية مع منتخب جنوب إفريقيا، وتمكن من رفع اللقب الوحيد لأمم إفريقيا الذي حصل عليه منتخب البافانا بافانا عام 1996 كقائد للمنتخب.