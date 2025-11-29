بيراميدز يكشف طبيعة إصابة الشناوي

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 21:05

كتب : بسام أبو بكر

أحمد الشناوي - بيراميدز

كشف بيراميدز طبيعة إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى فريقه بعد إصابته في مباراة باور ديناموز الزامبي.

وفاز بيراميدز على منافسه باور ديناموز الزامبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في زامبيا.

وقال مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز للمركز الإعلامي لناديه: "أحمد الشناوي أصيب بكدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة وسيخضع لفحوصات طبية بعد العودة للقاهرة".

وتعرض الشناوي لإصابة اضطرته للخروج في الدقيقة 37 ودخل محمود جاد بدلا منه.

ويسير بيراميدز بالعلامة الكاملة بعد الفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة السادسة في وصافة جدول ترتيب المجموعة.

ويتصدر نهضة بركان المغربي المجموعة بـ 6 نقاط، بينما يأتي ريفيرز يونايتد ثالثا دون رصيد بالنقاط بالتساوي مع المتذيل باور ديناموز.

