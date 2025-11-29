جوارديولا: هالاند سيسجل هدفه رقم 100 في المباراة المقبلة

لا يشعر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالقلق حول غياب إيرلينج هالاند مهاجم فريقه عن تسجيل الأهداف.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ولم يسجل هالاند للمباراة الثالثة على التوالي مع مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية *بي بي سي سبورت* عقب الفوز: "بعد تغيير طريقة لعب ليدز، والاعتماد على الكرات الطويلة لدومينيك كالفيرت لوين ولوكاس نميشا للركض خلف الدفاع، أصبح الأمر صعبًا دائمًا. هذا الشعور جزء من كرة القدم. سنحت لنا الفرص وفي النهاية وجدنا هدفنا."

وعن حديثه مع إيرلينج هالاند بعد المباراة، أوضح جوارديولا: "سيسجل هدفه رقم 100 في المباراة القادمة. فقط تحدثنا عن الراحة، لديه جسد ضخم ويلعب الكثير من الدقائق، في هذه اللحظات تحتاج لأن تكون منتعشًا. الراحة ليست للأقدام فقط بل هناك راحة ذهنية أيضا، الأمر يختلف عن فودين أو جيريمي دوكو، يمكنهما الحصول على راحة. إيرلينج رجل ضخم ونحتاجه كثيرًا."

وعلّق المدرب الإسباني على أداء فيل فودين قائلاً: "ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا. ألف وألف ومليون مرة فعلها. جودته، تسديده، قوته، مثل هدفه ضد وست هام الذي حسم به الدوري. يجب أن يكون فودين قريبًا من منطقة الجزاء، يسدد أو يمرر. إنه ينهي الهجمات بسرعة كبيرة. فيل يقدم موسمًا رائعًا".

وأنقذ فيل فودين فريقه مانشستر سيتي وقاده لفوز مثير ودرامي على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب الاتحاد.

واستمر تفوق مانشستر سيتي على ليدز يونايتد، وبذلك يكون فاز عليه في آخر 5 مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي.

وبعدما كانت المباراة تذهب إلى التعادل سجل فيل فودين هدف فوز مانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 25 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر والذي سيلعب ضد تشيلسي الذي يمتلك 23 نقطة.

وتوقف رصيد ليدز عند النقطة 11 في المركز الـ18.

