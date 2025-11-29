يورتشيتش: الفوز على باور ديناموز لا يعني التأهل للدور المقبل

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 20:53

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورتشيتش

شدد كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيرامديز على أن الفوز على باور ديناموز لا يعني التأهل للدور التالي من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز بيراميدز على منافسه باور ديناموز الزامبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في زامبيا.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: "توقعت مباراة قوية من باور ديناموز أنه فريق مميز على أرضه تحديدا ويمتلك مجموعة من اللاعبين المهمين في بعض المراكز وبإمكانهم اللعب في أندية كبيرة".

أخبار متعلقة:
بالعلامة الكاملة.. بيراميدز يفوز على باور ديناموز خارج ملعبه كأس العرب - بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمنتخب مصر بيراميدز يثمن مبادرة الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ومناشدة لكافة مؤسسات الدولة مجموعة بيراميدز - ريمونتادا مجنونة في دقيقة واحدة.. نهضة بركان يفوز على ريفيرز

وأضاف "هذا الفوز وضع الفريق في مكان ممتاز في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل في البطولة".

وتابع "الفوز في المباراتين لا يعني مطلقا ضمان التأهل لأن المشوار به متغيرات والبطولة قوية، والجميع شاهد ما حدث في مباراة نهضة بركان ضد ريفيرز يونايتد والفوز المتأخر".

وأنهى حديثه قائلا: "لا وقت للراحة فسنعود للقاهرة للاستعداد لمباراة في الدوري بعد يومين وعلينا الفوز بها لمواصلة المشوار المحلي بكل قوة".

ويسير بيراميدز بالعلامة الكاملة بعد الفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتعرض أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز بإصابة اضطرته للخروج في الدقيقة 37 ودخل محمود جاد بدلا منه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة السادسة في وصافة جدول ترتيب المجموعة.

ويتصدر نهضة بركان المغربي المجموعة بـ 6 نقاط، بينما يأتي ريفيرز يونايتد ثالثا دون رصيد بالنقاط بالتساوي مع المتذيل باور ديناموز.

كرونوسلاف يورتشيتش بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الزمالك يشكو حكم مباراة كايزر تشيفز.. ويطلب وجود " VAR" بشكل عاجل قرار من توروب بشأن لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة الشناوي بالعلامة الكاملة.. بيراميدز يفوز على باور ديناموز خارج ملعبه الكونفدرالية – شباب بلوزداد يسقط برباعية أمام أوتوهو مؤتمر عبد الروؤف: هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية.. وأرفض الحديث عن التحكيم انتهت أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(1) بيراميدز تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي في الهجوم.. وقطة يقود الوسط ضد باور ديناموز
أخر الأخبار
الزمالك يشكو حكم مباراة كايزر تشيفز.. ويطلب وجود " VAR" بشكل عاجل 39 دقيقة | الكرة المصرية
وصول رباعي الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العرب 51 دقيقة | كأس العرب
قرار من توروب بشأن لاعبي الأهلي الغائبين عن رحلة المغرب ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يكشف طبيعة إصابة الشناوي ساعة | الكرة الإفريقية
فليك: عودة المصابين مهمة لبرشلونة ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: هالاند سيسجل هدفه رقم 100 في المباراة المقبلة ساعة | الدوري الإنجليزي
يورتشيتش: الفوز على باور ديناموز لا يعني التأهل للدور المقبل ساعة | الكرة الإفريقية
منتخب تونس يستدعي الجزيري للمشاركة في كأس العرب ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518126/يورتشيتش-الفوز-على-باور-ديناموز-لا-يعني-التأهل-للدور-المقبل