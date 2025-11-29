يورتشيتش: الفوز على باور ديناموز لا يعني التأهل للدور المقبل

شدد كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيرامديز على أن الفوز على باور ديناموز لا يعني التأهل للدور التالي من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز بيراميدز على منافسه باور ديناموز الزامبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في زامبيا.

وقال المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: "توقعت مباراة قوية من باور ديناموز أنه فريق مميز على أرضه تحديدا ويمتلك مجموعة من اللاعبين المهمين في بعض المراكز وبإمكانهم اللعب في أندية كبيرة".

وأضاف "هذا الفوز وضع الفريق في مكان ممتاز في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل في البطولة".

وتابع "الفوز في المباراتين لا يعني مطلقا ضمان التأهل لأن المشوار به متغيرات والبطولة قوية، والجميع شاهد ما حدث في مباراة نهضة بركان ضد ريفيرز يونايتد والفوز المتأخر".

وأنهى حديثه قائلا: "لا وقت للراحة فسنعود للقاهرة للاستعداد لمباراة في الدوري بعد يومين وعلينا الفوز بها لمواصلة المشوار المحلي بكل قوة".

ويسير بيراميدز بالعلامة الكاملة بعد الفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتعرض أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز بإصابة اضطرته للخروج في الدقيقة 37 ودخل محمود جاد بدلا منه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة السادسة في وصافة جدول ترتيب المجموعة.

ويتصدر نهضة بركان المغربي المجموعة بـ 6 نقاط، بينما يأتي ريفيرز يونايتد ثالثا دون رصيد بالنقاط بالتساوي مع المتذيل باور ديناموز.