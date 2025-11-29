بالعلامة الكاملة.. بيراميدز يفوز على باور ديناموز خارج ملعبه

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 20:12

كتب : FilGoal

محمد رضا "بوبو" - بيراميدز

فاز بيراميدز على منافسه باور ديناموز الزامبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في زامبيا.

وسجل محمد رضا "بوبو" هدف بيراميدز الوحيد.

ويسير بيراميدز بالعلامة الكاملة بعد الفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتعرض أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز بإصابة اضطرته للخروج في الدقيقة 37 ودخل محمود جاد بدلا منه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة السادسة في وصافة جدول ترتيب المجموعة.

ويتصدر نهضة بركان المغربي المجموعة بـ 6 نقاط، بينما يأتي ريفيرز يونايتد ثالثا دون رصيد بالنقاط بالتساوي مع المتذيل باور ديناموز.

إنقاذ القائم مبكرا

أنقذ القائم باور ديناموز أصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة الثانية من المباراة بعد رأسية من فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

وفي الدقيقة 24 تألق الشناوي بالتصدي لفرصة خطيرة للغاية قبل أن يتعرض لإصابة ويخرج في الدقيقة 37.

وتمكن بوبو من تسجيل الهدف في الدقيقة 51 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل باور ديناموز في الدقيقة 55 لكن لم يتم احتسابه لداعي التسلل.

وحافظ بيراميدز على مرماه وتمكن من الخروج بنقاط المباراة كاملة.

بيراميدز
