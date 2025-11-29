بمشاركة متأخرة من مرموش.. فودين ينقذ مانشستر سيتي ويقوده لفوز مثير على ليدز

أنقذ فيل فودين فريقه مانشستر سيتي وقاده لفوز مثير ودرامي على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب الاتحاد.

واستمر تفوق مانشستر سيتي على ليدز يونايتد، وبذلك يكون فاز عليه في آخر 5 مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي.

وبعدما كانت المباراة تذهب إلى التعادل سجل فيل فودين هدف فوز مانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 25 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر والذي سيلعب ضد تشيلسي الذي يمتلك 23 نقطة.

وتوقف رصيد ليدز عند النقطة 11 في المركز الـ18.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة الأولى بهدف سجله فيل فودين، ثم أضاف المدافع يوشكو جفارديول الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد متابعة لركلة ركنية.

في الشوط الثاني نجح ليدز في تسجيل هدف التعادل عن طريق دومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة 49، قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 68 سجل منها نيمشيا هدف التعادل بعدما سدد الكرة وتصدى لها دوناروما وتابعها مجددا في الشباك.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش في الدقيقة 87 بدلا من بيرناردو سيلفا.

ويلعب مانشستر سيتي في الجولة المقبلة ضد فولام يوم الثلاثاء المقبل.

في مباراة أخرى فاز برينتفورد على بيرنلي بثلاثية مقابل هدف ليرفع رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثامن.

بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 10 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

كما فاز سندرلاند على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 22 في المركز الرابع، ويتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 19 في المركز التاسع.

