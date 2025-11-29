بمشاركة متأخرة من مرموش.. فودين ينقذ مانشستر سيتي ويقوده لفوز مثير على ليدز

أنقذ فيل فودين فريقه مانشستر سيتي وقاده لفوز مثير ودرامي على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب الاتحاد.

واستمر تفوق مانشستر سيتي على ليدز يونايتد، وبذلك يكون فاز عليه في آخر 5 مواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي.

وبعدما كانت المباراة تذهب إلى التعادل سجل فيل فودين هدف فوز مانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 25 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر والذي سيلعب ضد تشيلسي الذي يمتلك 23 نقطة.

وتوقف رصيد ليدز عند النقطة 11 في المركز الـ18.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة الأولى بهدف سجله فيل فودين، ثم أضاف المدافع يوشكو جفارديول الهدف الثاني في الدقيقة 25 بعد متابعة لركلة ركنية.

فيل فودن احتاج دقيقة واحدة فقط ليوقّع على أول أهداف السيتيزنز! #الدوري_الإنجليزي_الممتاز

#EPL pic.twitter.com/h8Jafd5dl0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2025

في الشوط الثاني نجح ليدز في تسجيل هدف التعادل عن طريق دومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة 49، قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 68 سجل منها نيمشيا هدف التعادل بعدما سدد الكرة وتصدى لها دوناروما وتابعها مجددا في الشباك.

GOAL!



Leeds are level at the Etihad 🤝



Lukas Nmecha's penalty is saved by Donnarumma, but he's first to meet the rebound and slots into an empty net!#beINPL #MCILEE #LUFC pic.twitter.com/8EgRe5QM3T — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 29, 2025

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش في الدقيقة 87 بدلا من بيرناردو سيلفا.

ويلعب مانشستر سيتي في الجولة المقبلة ضد فولام يوم الثلاثاء المقبل.

برينتفورد × بيرنلي

في مباراة أخرى فاز برينتفورد على بيرنلي بثلاثية مقابل هدف ليرفع رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثامن.

بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 10 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

سندرلاند × بورنموث

كما فاز سندرلاند على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 22 في المركز الرابع، ويتجمد رصيد بورنموث عند النقطة 19 في المركز التاسع.