الكونفدرالية – شباب بلوزداد يسقط برباعية أمام أوتوهو

تلقى شباب بلوزداد الجزائري هزيمة ثقيلة خارج ملعبه أمام أوتوهو الكونغولي برباعية مقابل هدف، في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر شباب بلوزداد بعدما فاز في الجولة الأولى على سينجيدا بلاك ستارز التنزاني.

وبعد خسارة الفريق الجزائري اشتعلت المنافسة في المجموعة الثالثة للكونفدرالية بين أوتوهو وستالينبوش الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد، ولكل منهم 3 نقاط.

بينما يستمر سينجيدا في المركز الرابع والأخير دون نقاط.

ويلعب غدا الأحد، فريق سينجيدا ضد ستالينبوش في الجولة الثانية.

ويشارك من الجزائر في الكونفدرالية كل من اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد.