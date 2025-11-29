الكونفدرالية – شباب بلوزداد يسقط برباعية أمام أوتوهو

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 18:00

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد الجزائري

تلقى شباب بلوزداد الجزائري هزيمة ثقيلة خارج ملعبه أمام أوتوهو الكونغولي برباعية مقابل هدف، في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر شباب بلوزداد بعدما فاز في الجولة الأولى على سينجيدا بلاك ستارز التنزاني.

وبعد خسارة الفريق الجزائري اشتعلت المنافسة في المجموعة الثالثة للكونفدرالية بين أوتوهو وستالينبوش الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد، ولكل منهم 3 نقاط.

أخبار متعلقة:
خطأ صبحي القاتل يمنع العلامة الكاملة.. الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز بنسبة 97.7%.. صامويل إيتو رئيسا لولاية ثانية لـ الاتحاد الكاميروني

بينما يستمر سينجيدا في المركز الرابع والأخير دون نقاط.

ويلعب غدا الأحد، فريق سينجيدا ضد ستالينبوش في الجولة الثانية.

ويشارك من الجزائر في الكونفدرالية كل من اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد.

شباب بلوزداد الكونفدرالية
نرشح لكم
مؤتمر أحمد عبد الروؤف: هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية.. وأرفض الحديث عن التحكيم مباشر أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي في الهجوم.. وقطة يقود الوسط ضد باور ديناموز خطأ صبحي القاتل يمنع العلامة الكاملة.. الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز بنسبة 97.7%.. صامويل إيتو رئيسا لولاية ثانية لـ الاتحاد الكاميروني بهدفه ضد كايزر تشيفز.. الجزيري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا انتهت كأس الكونفدرالية - كايرز تشيفز (1)-(1) الزمالك حارس الجيش الملكي: أتمنى الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية.. ولعبنا ضد فريق لديه خبرة كبيرة
أخر الأخبار
كأس الرابطة – موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية 39 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية – شباب بلوزداد يسقط برباعية أمام أوتوهو 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أحمد عبد الروؤف: هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية.. وأرفض الحديث عن التحكيم 53 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) ألافيس.. لامال يهدر الثالث ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي في الهجوم.. وقطة يقود الوسط ضد باور ديناموز ساعة | الكرة الإفريقية
خطأ صبحي القاتل يمنع العلامة الكاملة.. الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(2) ليدز.. نزول مرموش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518116/الكونفدرالية-شباب-بلوزداد-يسقط-برباعية-أمام-أوتوهو