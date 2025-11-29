مباشر أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز - عبد الرحمن مجدي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باور ديناموز الزامبي ضد بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة من هنا

-----------------------------------

أخبار متعلقة:
بيراميدز يثمن مبادرة الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ومناشدة لكافة مؤسسات الدولة مجموعة بيراميدز - ريمونتادا مجنونة في دقيقة واحدة.. نهضة بركان يفوز على ريفيرز مؤتمر الشناوي: بيراميدز يلعب بشخصية بطل القارة.. ونبحث عن فوز ثاني في زامبيا مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غير صحيح فسخ التعاقد مع رمضان صبحي.. وبيان خلال ساعات

ق 37: تبديل اضطراري بخروج السناوي ودخول محمود جاد.

ق 24: الشناوي يتألق بالتصدي إلى فرصة خطيرة.

ق 2: القائم يحرم فيستون ماييلي من تسجيل الهدف الأول بعد رأسية.

بداية المباراة

بيراميدز باور ديناموز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الكونفدرالية – شباب بلوزداد يسقط برباعية أمام أوتوهو مؤتمر أحمد عبد الروؤف: هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية.. وأرفض الحديث عن التحكيم تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي في الهجوم.. وقطة يقود الوسط ضد باور ديناموز خطأ صبحي القاتل يمنع العلامة الكاملة.. الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز بنسبة 97.7%.. صامويل إيتو رئيسا لولاية ثانية لـ الاتحاد الكاميروني بهدفه ضد كايزر تشيفز.. الجزيري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا انتهت كأس الكونفدرالية - كايرز تشيفز (1)-(1) الزمالك حارس الجيش الملكي: أتمنى الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية.. ولعبنا ضد فريق لديه خبرة كبيرة
أخر الأخبار
كأس الرابطة – موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية 39 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية – شباب بلوزداد يسقط برباعية أمام أوتوهو 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أحمد عبد الروؤف: هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية.. وأرفض الحديث عن التحكيم 53 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) ألافيس.. لامال يهدر الثالث ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي في الهجوم.. وقطة يقود الوسط ضد باور ديناموز ساعة | الكرة الإفريقية
خطأ صبحي القاتل يمنع العلامة الكاملة.. الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(2) ليدز.. نزول مرموش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518114/مباشر-أبطال-إفريقيا-باور-ديناموز-0-0-بيراميدز-بداية-المباراة