مباشر أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باور ديناموز الزامبي ضد بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ق 37: تبديل اضطراري بخروج السناوي ودخول محمود جاد.

ق 24: الشناوي يتألق بالتصدي إلى فرصة خطيرة.

ق 2: القائم يحرم فيستون ماييلي من تسجيل الهدف الأول بعد رأسية.

بداية المباراة