تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي في الهجوم.. وقطة يقود الوسط ضد باور ديناموز

يبدأ البرازيلي إيفرتون دا سليفا أساسيا في هجوم بيراميدز ضد باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الزامبي في السادسة مساء اليوم على ملعب آرثر ديفيز.

ويقود فيستون ماييلي هداف الفريق الهجوم، بينما يبدأ أحمد عاطف "قطة" أساسيا في الوسط بعدما سجل ثلاثية في اللقاء الأول ضد ريفرز يونايتد النيجيري.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف "قطة" - محمد رضا بوبو - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - إيفرتون دا سيلفا

الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - مصطفى زيكو - دودو الجباس - مروان حمدي

ويتصدر نهضة بركان المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما يأتي بيراميدز في الوصافة بـ 3 نقاط وسيلعب مباراته في الجولة ضد باور ديناموز.

بينما يأتي باور ديناموز وريفرز في المركزين الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.