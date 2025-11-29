تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي في الهجوم.. وقطة يقود الوسط ضد باور ديناموز

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز - عبد الرحمن مجدي

يبدأ البرازيلي إيفرتون دا سليفا أساسيا في هجوم بيراميدز ضد باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الفريق الزامبي في السادسة مساء اليوم على ملعب آرثر ديفيز.

ويقود فيستون ماييلي هداف الفريق الهجوم، بينما يبدأ أحمد عاطف "قطة" أساسيا في الوسط بعدما سجل ثلاثية في اللقاء الأول ضد ريفرز يونايتد النيجيري.

أخبار متعلقة:
خطأ صبحي القاتل يمنع العلامة الكاملة.. الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز بنسبة 97.7%.. صامويل إيتو رئيسا لولاية ثانية لـ الاتحاد الكاميروني السولية: توقعت تقديرا أفضل من الأهلي قبل رحيلي.. ولم أندم على هذه اللحظة بهدفه ضد كايزر تشيفز.. الجزيري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف "قطة" - محمد رضا بوبو - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - إيفرتون دا سيلفا

الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - مصطفى زيكو - دودو الجباس - مروان حمدي

ويتصدر نهضة بركان المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما يأتي بيراميدز في الوصافة بـ 3 نقاط وسيلعب مباراته في الجولة ضد باور ديناموز.

بينما يأتي باور ديناموز وريفرز في المركزين الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الكونفدرالية – شباب بلوزداد يسقط برباعية أمام أوتوهو مؤتمر أحمد عبد الروؤف: هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية.. وأرفض الحديث عن التحكيم مباشر أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري خطأ صبحي القاتل يمنع العلامة الكاملة.. الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز بنسبة 97.7%.. صامويل إيتو رئيسا لولاية ثانية لـ الاتحاد الكاميروني بهدفه ضد كايزر تشيفز.. الجزيري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا انتهت كأس الكونفدرالية - كايرز تشيفز (1)-(1) الزمالك حارس الجيش الملكي: أتمنى الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية.. ولعبنا ضد فريق لديه خبرة كبيرة
أخر الأخبار
كأس الرابطة – موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية 39 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية – شباب بلوزداد يسقط برباعية أمام أوتوهو 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أحمد عبد الروؤف: هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية.. وأرفض الحديث عن التحكيم 53 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(0) بيراميدز.. تبديل اضطراري ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) ألافيس.. لامال يهدر الثالث ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي في الهجوم.. وقطة يقود الوسط ضد باور ديناموز ساعة | الكرة الإفريقية
خطأ صبحي القاتل يمنع العلامة الكاملة.. الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(2) ليدز.. نزول مرموش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518112/تشكيل-بيراميدز-إيفرتون-أساسي-في-الهجوم-وقطة-يقود-الوسط-ضد-باور-ديناموز