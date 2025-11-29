خطأ صبحي القاتل يمنع العلامة الكاملة.. الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز

تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيري، بينما أحرز محمد صبحي هدف كايزر تشيفز بالخطأ في مرماه.

رفع التعادل رصيد الزمالك إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما حصل كايزر تشيفز على أول نقطة ليحتل المركز الثالث.

هدف الجزيري رفع رصيده مع الزمالك إلى الهدف رقم 48 ليتصدر قائمة الهدافين التاريخيين الأجانب للنادي.

التشكيل

بدأ الزمالك المباراة بثنائي وسط ملعب مكوّن من محمد شحاتة ومحمد إسماعيل.

عودة محمد صبحي ومحمد إسماعيل في خط الوسط 🏹 تشكيل الزمالك في مواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية 📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/3DCnConnKO — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2025

أحداث المباراة

تقدم الزمالك مبكرًا بالهدف الأول عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة، بعد متابعة لكرة هدف محقق أنقذها مدافع كايزر تشيفز عقب خروج خاطئ من الحارس.

وأنقذ القائم الزمالك من هدف محقق في الدقيقة السادسة بعد تسديدة صاروخية رائعة من جاستون سيرينو من وسط الملعب.

وسجل الجزيري الهدف الثاني للزمالك، لكنه لم يُحتسب لوجود خطأ على مدافع كايزر تشيفز في الدقيقة التاسعة.

وتعرض برادلي كروس لاعب كايزر تشيفز للإصابة في الدقيقة 14 ليخرج ويحل سيما ماكو بدلًا منه.

وفي الدقيقة 18 أجرى الفريق الجنوب إفريقي تبديلاً آخر بخروج سيرينو للإصابة ودخول فيلاكازي بدلًا منه.

وسدد مابوي كرة قوية مرت بجوار المرمى في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني كاد بيزيرا أن يسجل بعد تداخل مع حارس مرمى كايزر تشيفز، لكن المدافع أنقذ الكرة من على خط المرمى.

وشهدت الدقيقة 56 إصابة سيف الدين الجزيري ليخرج ويحل عدي الدباغ بدلًا منه.

وأجرى الزمالك تبديلًا جديدًا بدخول محمود بنتايك بدلًا من محمد إسماعيل، ليتحول أحمد فتوح إلى وسط الملعب.

وتألق حارس كايزر تشيفز وتصدى لتسديدة من خوان بيزيرا بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب.

وأجرى الزمالك تبديلين جديدين في الدقيقة 88 بدخول آدم كايد وأحمد شريف بدلًا من ناصر ماهر وبيزيرا.

وكاد الدباغ أن يسجل في الدقيقة 90 مستغلًا خروج الحارس، لكن المدافع أنقذ الكرة قبل وصولها إلى الشباك.

وتعادل كايزر تشيفز عن طريق ديلون سولومونز في الدقيقة 95، بعد أن أرسل عرضية غيرت اتجاهها من بنتايك وفشل محمد صبحي في التعامل معها لتسكن الشباك.

سيلعب الزمالك مباراته المقبلة في البطولة ضد المصري، بينما يلتقي كايزر تشيفز مع زيسكو يونايتد.