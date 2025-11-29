مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(2) ليدز.. نهاية المباراة بفوز السماوي
السبت، 29 نوفمبر 2025 - 16:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.
فيما يحتل ليدز المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.
نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف
ق 91: جووووول فودين والثالث
ق 90: رأسية من مرموش
ق 88: نزول مرموش بدلا من بيرناردو
ق 67: جووووووول الثاني لوكاس نميشا
ق 66: ركلة جزاء على جفارديول
ق 50: جوووول كيلفرت لوين
ق 25: جوووول الثاااني.. جفارديول يضيف الثاني مستغلا التخبط الدفاعي
ق 20: فودين يسدد والمدافع يشتت ببراعة أمام المرمى
ق 1: جووول أووول.. فودين يسجل من صناعة نونيز
بداية اللقاء
