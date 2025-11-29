مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(2) ليدز.. نهاية المباراة بفوز السماوي

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يحتل ليدز المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - بيرنال وكاسادو أساسيان.. ورافينيا يقود الهجوم ضد ألافيس السولية: توقعت تقديرا أفضل من الأهلي قبل رحيلي.. ولم أندم على هذه اللحظة تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يعتمد على الأساسيين ضد ليدز بعد خسارة ليفركوزن بهدفه ضد كايزر تشيفز.. الجزيري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

--

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف

ق 91: جووووول فودين والثالث

ق 90: رأسية من مرموش

ق 88: نزول مرموش بدلا من بيرناردو

ق 67: جووووووول الثاني لوكاس نميشا

ق 66: ركلة جزاء على جفارديول

ق 50: جوووول كيلفرت لوين

ق 25: جوووول الثاااني.. جفارديول يضيف الثاني مستغلا التخبط الدفاعي

ق 20: فودين يسدد والمدافع يشتت ببراعة أمام المرمى

ق 1: جووول أووول.. فودين يسجل من صناعة نونيز

بداية اللقاء

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يعتمد على الأساسيين ضد ليدز بعد خسارة ليفركوزن تقارير: إليوت أندرسون على رأس اهتمامات مانشستر سيتي مؤتمر ماريسكا: عودة بالمر أمام أرسنال.. ومن المبكر الحديث عن سباق اللقب مؤتمر أرتيتا: لدينا مهمة أخرى بعد توتنام وبايرن.. وتشيلسي هو المواجهة الأكبر لنا الآن مؤتمر جوارديولا: لست محبطا من الخسارة ضد نيوكاسل.. وأرسنال خصم قوي للغاية ذا أثلتيك: ريال مدريد يبلغ ليفربول بقرار حاسم حول ضم كوناتي مؤتمر سلوت - أخبرت مالكي ليفربول بمواصلة القتال.. وهذا موقف المصابين من مواجهة وست هام ذا أثلتيك تكشف موقف إدارة ليفربول من استمرار سلوت
أخر الأخبار
عاد للانتصارات بنفس نتيجة خسارته.. بايرن ميونيخ يهزم سان باولي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد حسن: واجهنا تحديات كبرى.. والمنافسة على كأس العرب شرسة 7 دقيقة | كأس العرب
كأس الرابطة – موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية ساعة | الكرة المصرية
الكونفدرالية – شباب بلوزداد يسقط برباعية أمام أوتوهو ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أحمد عبد الروؤف: هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي الشخصية.. وأرفض الحديث عن التحكيم ساعة | الكرة المصرية
مباشر أبطال إفريقيا - باور ديناموز (0)-(0) بيراميدز.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
استراحة في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) ألافيس.. صدارة مؤقتة ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل بيراميدز - إيفرتون أساسي في الهجوم.. وقطة يقود الوسط ضد باور ديناموز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518110/مباشر-الدوري-الإنجليزي-مانشستر-سيتي-3-2-ليدز-نهاية-المباراة-بفوز-السماوي