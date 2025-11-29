بنسبة 97.7%.. صامويل إيتو رئيسا لولاية ثانية لـ الاتحاد الكاميروني

فاز صامويل إيتو أسطورة الكرة الكاميرونية برئاسة الاتحاد الكاميروني لفترة جديدة لمدة 4 سنوات تنتهي في 2029.

مهاجم برشلونة وإنتر السابق كان المرشح الوحيد في منصب الرئيس للاتحاد الكاميروني وحصل على تصويت 85 من أصل 87 بنسبة 97.7%.

وتولى إيتو المنصب لأول مرة في 2021 ورغم المشاكل والخلافات التي ظهرت في الولاية الأولى إلا أنه مستمر.

صاحب الـ 43 عاما كان قد وعد في ولايته الأولى ببناء 10 ملاعب طيلة فترة توليه المسؤولية.

وتولى إيتو رئاسة الاتحاد الكاميروني خلال استضافة البلاد لأمم إفريقيا 2021 والتي فازت بها السنغال على حساب مصر.

وخلال توليه المهمة شارك منتخب الكاميرون في كأس العالم 2022 وفاز على البرازيل كأول منتخب إفريقي يفوز على البرازيل في تاريخ البطولة.

ولم يوفق الأسود في التتويج بلقب إفريقيا خلال بطولتي 2021 و2023، إذ تقدم باستقالته بعد توديع الأسود أمام نيجيريا في دور الـ 16 من أمم إفريقيا إلا أنها رُفضت.

وخسرت الكاميرون فرصة الترشح لكأس العالم 2026 باحتلال المركز الثاني بعد كاب فيردي، والخسارة في نصف نهائي الملحق من الكونغو الديمقراطية.

ويتواجد منتخب الكاميرون في نسخة 2025 من أمم إفريقيا والتي ستبدأ الشهر المقبل في المغرب.

أزمات وإيقافات

وظهرت المشاكل بين الاتحاد الكاميروني ووزارة الرياضة أثناء تعيين مارك بري مديرا فنيا إذ عيّن إيتو في نفس الوقت مدربا آخر.

كما عوقب الكاميروني من كاف في 2024 بسبب التلاعب بمباريات كرة القدم وانتهاك مبادئ الأخلاق والنزاهة، ومن فيفا بمنعه من حضور مباريات المنتخب لمدة 6 أشهر بسبب مخالفة قواعد الآداب.

مسيرة رائعة

وبدأ إيتو مسيرته مع ريال مدريد وانتقل إلى ريال مايوركا عام 2000 ليسجل 54 هدفا في 133 مباراة.

وفي 2004 انتقل إلى برشلونة وساهم في فوز البلاوجرانا بلقبي دوري أبطال أوروبا 2006 و2009 وسجل في كلا النهائيين.

في 2006 توج بلقب هداف الدوري الإسباني برصيد 26 هدفا وهو الإفريقي الوحيد الذي حصد تلك الجائزة.

وفي 2009 انضم إلى صفوف إنتر مساهما في فوز الفريق بالخماسية التاريخية في أول موسم له.

ومن 2011 وحتى اعتزاله لعب لأندية تشيلسي وإيفرتون وسامبدوريا وأنطاليا سبور وكونيا سبور.

واعتزل إيتو بعدما خاض مسيرة طويلة انتهت في 2019 بقميص قطر القطري.