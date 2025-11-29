السولية: توقعت تقديرا أفضل من الأهلي قبل رحيلي.. ولم أندم على هذه اللحظة

منتخب مصر الثاني - عمرو السولية

أوضح عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا أنه كان ينتظر تقديرا أفضل من الأهلي أثناء الرحيل.

ويقود السولية منتخب مصر الثاني الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب 2025 بقطر.

وقال السولية عبر قناة الكاس: "أعتز بالفترة التي قضيتها في الأهلي جدا، وحققت نجاحات كثيرة وفزت بكل البطولات الممكنة وكل ما أتمناه خلال 9 سنوات".

وأضاف "راض عن فترتي في الأهلي، كنت أتوقع تقديرا أفضل من النادي، وتوقعت أكثر من سيناريو لرحيلي".

وأكمل "أعتقد أن قرار رحيلي إداري من أجل بناء فريق جديد بمعدل عمري أقل وليس فنيا، لأنه جاء قبل تعيين مدير فني جديد، وكنت أنتظر المشاركة في كأس العالم للأندية في الصيف".

وواصل "كيف علمت بقرار رحيلي؟ مدير الكرة عقد معي جلسة وأبلغني بقرار النادي وتقدمت بالشكر له وللنادي ورحلت".

وأردف "خارج الأهلي هناك كرة قدم لكن الضغوط أقل من الناحية الجماهيرية والإعلامية".

وعن انتقاله للأهلي قال: "الإسماعيلي رفض انتقالي للأهلي عكس رغبتي حينها، ورئيس النادي طلب مني أي عرض خارجي للرحيل غير عرض الأهلي، والأهلي ليس له علاقة بهذا العرض".

وتابع "تلقيت عرضا من الزمالك عندما كنت لاعبا في الإسماعيلي لكنني رفضته، وتلقيت عرضا مغريا من بيراميدز لكنني فضلت الاستمرار مع الأهلي وعدم خسارة حب الجماهير".

وردا على لقطة إلقاء الميدالية الفضية بعد خسارة نهائي أبطال إفريقيا، أجاب: "سبب هذا الفعل هو أحداث ما قبل المباراة، لأننا لعبنا النهائي للموسم الثاني على نفس الملعب ومن مباراة واحدة وليس ذهابا وإيابا وشعرنا بالظلم، ولو عاد الزمن سأكرر نفس الفعل ولم أندم عليه".

وعن كأس العرب قال: "منتخبات عرب إفريقيا أقوى من عرب آسيا بدنيا وفنيا".

وأجاب "لو أردت مسح مباراة من ذاكرتي؟ إياب نهائي إفريقيا 2018 ضد الترجي".

وأتم "لو أردت إعادة مباراة في مسيرتي؟ مباراة الخسارة من صنداونز 5-0".

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة الكويت يوم الثلاثاء المقبل.

