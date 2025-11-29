تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يعتمد على الأساسيين ضد ليدز بعد خسارة ليفركوزن

عاد بيب جوارديولا للاعتماد على تشكيله الأساسي ضد ليدز يونايتد في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف سيتي على ملعبه الاتحاد خصمه ليدز يونايتد في الخامسة عصرًا.

وأعتمد جوارديولا في مباراة باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا على 10 لاعبين بدلاء وانتهت بخسارة الفريق 2-0.

ويبدأ إرلينج هالاند في الهجوم ويجلس عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل سيتي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياش – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا – تيجاني رينديرز

الهجوم: فيل فودين – إرلينج هالاند – جيريمي دوكو

ويجلس على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد – جون ستونز – ناثان أكي – عمر مرموش – ريان شرقي – ريان آيت نوري – سافينيو – عبد القادر خوسانوف – ريكو لويس

Image

وخسر ليدز 5 مباريات من آخر 6 مواجهات في الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يحتل ليدز المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

