بهدفه ضد كايزر تشيفز.. الجزيري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا

انفرد سيف الجزيري لاعب الزمالك بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب عبر تاريخ النادي.

وسجل الجزيري هدفا مبكرا للزمالك في الدقيقة 3 ضد كايزر تشيفز في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز في الجولة الثانية في لقاء بدأ في الثالثة عصرا.

وتفوق الجزيري بعد وصوله للهدف رقم 48 بقميص الزمالك على اليمني علي محسن الذي سجل 47 هدفا بقميص الزمالك من قبل.

وجاءت أهداف الجزيري بواقع 31 هدفا في الدوري المصري و5 في كأس مصر و1 في كأس السوبر المصري و2 في دوري أبطال إفريقيا و9 في الكونفدرالية.

يذكر أن الجزيري أيضا هو أفضل هداف عربي في تاريخ الدوري المصري برصيد 55 هدفا سجلها مع الزمالك والمقاولون العرب وطنطا.

وأصبح ترتيب هدافي الزمالك الأجانب

التونسي سيف الجزيري – 48 هدفا

اليمني علي محسن – 47 هدفا

المغربي أشرف بنشرقي – 43 هدفا

السوداني عمر النور – 35 هدفا

الكونغولي كابونجو كاسونجو – 25 هدفا

النيجيري إيمانويل أمونيكي – 21 هدفا

الغاني إيمانويل كوارشي – 18 هدفا

التونسي فرجاني ساسي – 16 هدفا

المالي إسماعيل كوليبالي – 16 هدفا

الفلسطيني مصطفى نجم 15 هدفا