حارس الجيش الملكي: أتمنى الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية.. ولعبنا ضد فريق لديه خبرة كبيرة

شدد رضا التكناوتي حارس الجيش الملكي أن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز في باقي مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وفرض الأهلي التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على الجيش الملكي وسط أنصاره أمس الجمعة.

وقال حارس الجيش الملكي عبر موقع "le 360 sport" المغربي: "خضنا مباراتين وسنبذل قصارى جهدنا في المباريات المقبلة، وأتمنى الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية، وتحقيق ذلك ليس صعبا".

وأضاف "الأداء التحكيمي؟ لا أفهم لماذا أشهر الحكم لي بطاقة صفراء".

وأتم "أشكر الجماهير على دعمهم، لعبنا مع فريق لديه خبرة كبيرة، لكننا الطرف الأفضل في المباراة وصنعنا العديد من الفرص".

وبدأ الجيش الملكي مشواره القاري بالخسارة من يانج أفريكانز 1-0 خارج أرضه وبالتعادل مع الأهلي على ملعبه.

ويحتل الجيش الملكي المركز الثالث برصيد نقطة ويليه شبيبة القبائل الجزائري، فيما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني.