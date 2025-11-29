حارس الجيش الملكي: أتمنى الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية.. ولعبنا ضد فريق لديه خبرة كبيرة

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 14:21

كتب : FilGoal

رضا تكناوتي - الجيش الملكي

شدد رضا التكناوتي حارس الجيش الملكي أن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز في باقي مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وفرض الأهلي التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على الجيش الملكي وسط أنصاره أمس الجمعة.

وقال حارس الجيش الملكي عبر موقع "le 360 sport" المغربي: "خضنا مباراتين وسنبذل قصارى جهدنا في المباريات المقبلة، وأتمنى الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية، وتحقيق ذلك ليس صعبا".

أخبار متعلقة:
فابريجاس يرد على تصريحات كومباني اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: مبيعات التذاكر تخطت 700 ألف.. و210 من خارج قطر متفوقا على فرج عامر وعرفات.. محمد بلال رئيسا لنادي سموحة حتى 2029 تقارير: إليوت أندرسون على رأس اهتمامات مانشستر سيتي

وأضاف "الأداء التحكيمي؟ لا أفهم لماذا أشهر الحكم لي بطاقة صفراء".

وأتم "أشكر الجماهير على دعمهم، لعبنا مع فريق لديه خبرة كبيرة، لكننا الطرف الأفضل في المباراة وصنعنا العديد من الفرص".

وبدأ الجيش الملكي مشواره القاري بالخسارة من يانج أفريكانز 1-0 خارج أرضه وبالتعادل مع الأهلي على ملعبه.

ويحتل الجيش الملكي المركز الثالث برصيد نقطة ويليه شبيبة القبائل الجزائري، فيما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني.

رضا تكناوتي الجيش الملكي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
بهدفه ضد كايزر تشيفز.. الجزيري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا مباشر كأس الكونفدرالية - كايرز تشيفز (0)-(1) الزمالك.. الحارس يتألق أمام بيزيرا تشكيل كايزر تشيفز - عودة سيرينو في الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وإسماعيل يعوض غيابات الوسط ضد كايزر تشيفز بعد التعادل مع الجيش الملكي.. راحة لمدة 5 أيام وإذن لثلاثي الأهلي مواعيد مباريات السبت 29 نوفمبر - الزمالك وبيراميدز في إفريقيا.. وكأس مصر مؤتمر توروب: مجموعتنا صعبة.. والمهم أننا لم نخرج خاسرين خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - بيرنال وكاسادو أساسيان.. ورافينيا يقود الهجوم ضد ألافيس 39 دقيقة | الدوري الإسباني
السولية: توقعت تقديرا أفضل من الأهلي قبل رحيلي.. ولم أندم على هذه اللحظة 39 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يعتمد على الأساسيين ضد ليدز بعد خسارة ليفركوزن 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بهدفه ضد كايزر تشيفز.. الجزيري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا ساعة | الكرة الإفريقية
ألونسو يكشف عن استعادة ثلاثة مصابين في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
مباشر كأس الكونفدرالية - كايرز تشيفز (0)-(1) الزمالك.. الحارس يتألق أمام بيزيرا 2 ساعة | الكرة المصرية
حارس الجيش الملكي: أتمنى الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية.. ولعبنا ضد فريق لديه خبرة كبيرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل كايزر تشيفز - عودة سيرينو في الهجوم أمام الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518102/حارس-الجيش-الملكي-أتمنى-الفوز-في-الـ-4-مباريات-المتبقية-ولعبنا-ضد-فريق-لديه-خبرة-كبيرة