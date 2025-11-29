تشكيل كايزر تشيفز - عودة سيرينو في الهجوم أمام الزمالك

عاد الأوروجوياني جاستون سيرينو لتشكيل كايزر تشيفز الأساسي لمواجهة الزمالك في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الجنوب إفريقي في الثالثة عصرا على ملعب بيتر موكابا.

ولم يتواجد لاعب صنداونز السابق في قائمة فريقه ضد المصري في الجولة الأولى والتي خسرها بنتيجة 2-1، ويظهر أساسيا ضد الزمالك.

وأجرى كازي تغييرات فنية في الفريق فتحول لخطة 3-4-3 ضد الزمالك بعدما لعب 4-3-3 ضد المصري في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل أصحاب الأرض

حراسة المرمى: براندون بيتيرسن

الدفاع: ألتون كوينيكا – برادلي كروس - إيناسيو ميجيل

الوسط: بول ممودي - سيبونجيسيني ماثيثاوا – ليبوهانج مابوي - ديلان سولومونز

الهجوم: جراهام شابالالا - إتيوسا إجهودارو - جاستون سيرينو

CAF Confederation Cup: Group D: Kaizer Chiefs vs. Zamalek SC Starting 11: Petersen ©, Cross, Miguel, Kwinika, Solomons, Mthethwa, Maboe, Shabalala, Mmodi, Sirino, Ighodaro Subs: Bvuma, Mako, Monyane, Msimango, Matlou, Ngcobo, Vilakazi, Velebayi, Da Silva Coaches: Khalil Ben… pic.twitter.com/fh6n2FRjPT — Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) November 29, 2025

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه كايزر تشيفز وأخيرا زيسكو بدون نقاط.