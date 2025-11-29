تشكيل كايزر تشيفز - عودة سيرينو في الهجوم أمام الزمالك

السبت، 29 نوفمبر 2025 - 14:12

كتب : FilGoal

جاستون سيرينو - كايزر تشيفز

عاد الأوروجوياني جاستون سيرينو لتشكيل كايزر تشيفز الأساسي لمواجهة الزمالك في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق الجنوب إفريقي في الثالثة عصرا على ملعب بيتر موكابا.

ولم يتواجد لاعب صنداونز السابق في قائمة فريقه ضد المصري في الجولة الأولى والتي خسرها بنتيجة 2-1، ويظهر أساسيا ضد الزمالك.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وإسماعيل يعوض غيابات الوسط ضد كايزر تشيفز فابريجاس يرد على تصريحات كومباني اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: مبيعات التذاكر تخطت 700 ألف.. و210 من خارج قطر

وأجرى كازي تغييرات فنية في الفريق فتحول لخطة 3-4-3 ضد الزمالك بعدما لعب 4-3-3 ضد المصري في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل أصحاب الأرض

حراسة المرمى: براندون بيتيرسن

الدفاع: ألتون كوينيكا – برادلي كروس - إيناسيو ميجيل

الوسط: بول ممودي - سيبونجيسيني ماثيثاوا – ليبوهانج مابوي - ديلان سولومونز

الهجوم: جراهام شابالالا - إتيوسا إجهودارو - جاستون سيرينو

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه كايزر تشيفز وأخيرا زيسكو بدون نقاط.

كايزر تشيفز الكونفدرالية الزمالك
نرشح لكم
بهدفه ضد كايزر تشيفز.. الجزيري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا مباشر كأس الكونفدرالية - كايرز تشيفز (0)-(1) الزمالك.. الحارس يتألق أمام بيزيرا حارس الجيش الملكي: أتمنى الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية.. ولعبنا ضد فريق لديه خبرة كبيرة تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وإسماعيل يعوض غيابات الوسط ضد كايزر تشيفز بعد التعادل مع الجيش الملكي.. راحة لمدة 5 أيام وإذن لثلاثي الأهلي مواعيد مباريات السبت 29 نوفمبر - الزمالك وبيراميدز في إفريقيا.. وكأس مصر مؤتمر توروب: مجموعتنا صعبة.. والمهم أننا لم نخرج خاسرين خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - بيرنال وكاسادو أساسيان.. ورافينيا يقود الهجوم ضد ألافيس 39 دقيقة | الدوري الإسباني
السولية: توقعت تقديرا أفضل من الأهلي قبل رحيلي.. ولم أندم على هذه اللحظة 39 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - جوارديولا يعتمد على الأساسيين ضد ليدز بعد خسارة ليفركوزن 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بهدفه ضد كايزر تشيفز.. الجزيري ينفرد بصدارة ترتيب هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا ساعة | الكرة الإفريقية
ألونسو يكشف عن استعادة ثلاثة مصابين في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
مباشر كأس الكونفدرالية - كايرز تشيفز (0)-(1) الزمالك.. الحارس يتألق أمام بيزيرا 2 ساعة | الكرة المصرية
حارس الجيش الملكي: أتمنى الفوز في الـ 4 مباريات المتبقية.. ولعبنا ضد فريق لديه خبرة كبيرة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل كايزر تشيفز - عودة سيرينو في الهجوم أمام الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518101/تشكيل-كايزر-تشيفز-عودة-سيرينو-في-الهجوم-أمام-الزمالك